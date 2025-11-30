ＮＨＫは、２０２７年春から始まる連続テレビ小説が、長野県諏訪市などが舞台となる「巡（まわ）るスワン」に決まったと発表した。

長野県警の女性警察官を主人公としたストーリーで、１６年ぶりに県内が舞台となることから、各地で期待の声が上がっている。

物語の舞台は諏訪市など諏訪湖周辺をイメージした架空の町「佐和市」。同市で生まれ育った主人公が「佐和署」の生活安全課に配属され、仕事を通じた日常などがコミカルに描かれる。諏訪湖にある白鳥型の遊覧船「すわん」がタイトルの由来とみられる。脚本はお笑い芸人のバカリズムさんが担当、ヒロインは森田望智（みさと）さん（２９）が務める。

諏訪地域のロケの誘致や調整などを行う「諏訪圏フィルムコミッション」の宮坂洋介さんは今夏、ドラマのプロデューサーとバカリズムさんが諏訪湖周辺を視察するのに協力。詳細は明かされなかったといい、発表を受けて宮坂さんは「こんなにでかい話だったのかと驚いている。来年も再来年も忙しくなりそうだ」と喜んだ。

諏訪地域の自治体関係者からは歓迎の声が聞かれる。諏訪市の金子ゆかり市長は「私たちにできることがあれば市民とともに協力、応援したい。どのようなドラマになるのか大いに楽しみ」とコメント。岡谷市の早出一真市長も「この地域が周知され、発信されるのは非常にありがたい。市内で撮影があれば足を向けてくれる人も多くなってくると思う」とし、諏訪観光協会の佐久秀幸会長は「中央道・諏訪湖スマートインターチェンジが開通し、諏訪地域全体で観光客を歓迎するムードがあるので、拍車をかけたい」と観光への効果を期待する。

県観光誘客課によると、県内が連続テレビ小説の舞台となるのは、１１年に放送された「おひさま」以来４作目。県の統計によると、舞台となった安曇野市の同年の観光客の延べ人数は日帰りと宿泊合わせて４２４万７０００人で、市が誕生した０５年以降、最多を記録した。観光消費額は約２２３億円で、昨年までの２０年間で歴代最高額となっている。阿部知事は２７日の定例記者会見で「大変うれしく思う。『聖地巡礼』で多くの人が訪れるので、お迎えできる対応を考えたい」と述べた。