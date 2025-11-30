つらい毎日の献立作り…実は脳に負担がかかっていた？ハーバード大医学部の准教授が解説する。

【映像】たんぽぽ・白鳥＆森川キャスターの「1週間の献立」

ナイル株式会社による調査では「毎日の献立を考える」ことが、食事の支度で最もストレスに感じるものだとわかった。ではなぜ多くの人がそのように感じるのだろうか。

ハーバード大学医学部准教授・内田舞氏は以下のように解説する。

「脳の中で一番エネルギーを使うのは、何かの決断をするためのプロセスだと言われている。献立においても、『今日は何を作ろうかな』『これを作るのなら副菜はこれかな』『今、旬なのは何かな』『子どもたちが食べないものは何だろう。これなら食べてくれるかな』など、実はいろいろな判断や予測、準備や予防のようなものが全て凝縮されている。その過程は、予想以上に脳のエネルギーを費やしている」（内田舞氏、以下同）

「オバマ元大統領も『ディシジョン（決断）・ファティーグ（疲労）』という言葉を使っていて、決断をすることは疲労につながるため服装はスタイリストが持ってきたものを着るなど、脳のエネルギーを使わないと決めていたと言っている。それによって自分の脳のキャパシティを残す努力をしているということを言っていた」

また内田氏は家事や育児における決断について、以下のように警鐘を鳴らす。

「上記と同じで家事育児においても、自分がしなければならないものが多ければ多いほど、脳のキャパシティは圧迫されてしまう。その一部でも誰かが担ってくれたり、自分が判断しなくてもいいような状況が作れたりしたら、随分変わるのではないかと思う。家事育児に関わる判断を軽視しないでほしい」

「指示する方は大変…」夫・チェリー吉武の様子に苦言

ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー（MC）を務める、お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子は、家庭での夫・「ギネス芸人」チェリー吉武の様子を以下のように明かす。

「うちは多分やってくれている方だが、指示したことをやってくれる。結局、私が『これは旦那さんができそうだから…じゃあお鍋を出してください』と考えている。指示待ちは楽だが指示する方が大変だとよく喧嘩になっている」（白鳥久美子）

さらに森川夕貴キャスターも「会社や職場ではきちんと働いてきてるだろうに、なぜ家のことになると指示待ちになってしまうんだろう」と率直な心境を明かした。

また白鳥は「献立作り」が占めるエネルギー消費について、以下のように語る。

「本当は良くないが仕事中も考えてしまっているくらいだ。おそらく100％のうち約80％は常に使っているのではないかと思う」（白鳥久美子）

献立作りの「決断の疲労」減らすワザを脳科学者が解説

献立作りの「決断の疲労」を減らすために、内田氏は以下の3点を提言する。

「タスクがある時は何でも書き出してみる。リマインドするための脳のエネルギー消費が減る」「できる限りルーティン化。日付･曜日ごとで決める。脳の考える部分を省エネ」「作業の分担。パートナーとの分担。総菜の購入。食材宅配サービスを利用など。考える時間と脳のエネルギー消費を減らす」（内田舞氏、以下同）

また前述の調査で「料理へのストレス軽減のために日頃やること」を聞くと、「冷凍食品やレトルトの使用」や「簡単レシピの利用」などが挙げられた。

街の調査結果に白鳥は、以下のように心境を述べた。

「冷凍食品は美味しくて結構ストックしている。みんなも使っていて良かった。（SNSの世界では）キラキラしていてピカピカの料理が出てくるため、『こういうのやらなきゃいけないのかな』とプレッシャーになっていた」（白鳥久美子）

（『わたしとニュース』より）