かわいいと思う「中部地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 「豊田（グランパスくん）」を抑えた1位は？【2025年調査】
地域ごとに特色が光る図柄入りナンバープレートは、デザインを通してその土地の魅力を広く発信しています。中でも、愛らしい雰囲気や親しみやすさを感じさせるデザインは、見る人の心を和ませ、いつものドライブをより楽しい時間に変えてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北陸信越・中部地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、かわいいと思う「中部地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「市の花である『ひまわり』をモチーフにしており、明るく元気な印象がかわいい」（40代女性／愛知県）、「色合いとお花がいっぱいに見えてかわいい」（30代女性／広島県）、「グランパスくんファミリーがすごく可愛らしいからです」（20代男性／東京都）などの声がありました。
回答者からは、「道風くんとサボテンのキャラクターが描かれていて、とてもかわいいと思ったから」（30代男性／富山県）、「サボテンも3個並んで可愛いけれど、何より道風くんの優しい表情が凄く可愛い」（20代女性／大阪府）、「キャラクター同士の組み合わせがユニークでほっこりするから」（40代男性／静岡県）などのコメントが寄せられました。
2位：豊田（愛知県）／豊田スタジアムとグランパスくんファミリー／72票2位は、愛知県「豊田」の豊田スタジアムとグランパスくんファミリー。地元のサッカークラブ「名古屋グランパスエイト」のキャラクターたちが描かれています。ファミリーで描かれた楽しげな様子や、明るい色使いが「かわいい」と好評でした。
1位：春日井（愛知県）／道風くんとサボテンキャラクター／139票1位は、愛知県「春日井」の道風くんとサボテンキャラクター。書のまち春日井のマスコット「道風くん」と、特産品のサボテンキャラクターがコラボしたデザインです。ゆるキャラたちのほのぼのとした表情が、「癒やされる」「愛らしい」と多くの票を集めました。
