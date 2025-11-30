好き&行ってみたい「佐賀県の商店街・市場」ランキング！ 2位「伊万里の朝市」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国10〜70代の男女241人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「佐賀県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「観光地の朝市は、場所ごとに性格が違って面白い。掘り出し物がありそうです」（40代女性／静岡県）、「朝市で売られているものがそこでしか買えないものが多く、わざわざ行く価値はあると思う」（40代女性／香川県）、「伊万里焼を探してみたいからです」（50代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「地元の海産物や加工品が豊富で、佐賀の食文化を感じられる場所だと思います。名前の通り『うまかもん』が集まっている市場として、ぜひ訪れてみたいです」（50代女性／兵庫県）、「一度、いったことがあって、お土産に買った干物がめちゃくちゃ美味しかったから」（50代女性／熊本県）、「新鮮な海産物や地元の食べ物が揃っていて、食べ歩きやお土産探しに便利。子どもも楽しめそう」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：伊万里の朝市（伊万里市）／54票佐賀県伊万里市で定期的に開催される「伊万里の朝市」は、地元住民と観光客でにぎわう活気ある市場です。新鮮な野菜、果物、花、魚が並びます。磁器で有名な伊万里市ならではの風情もあり、地元の食文化と生活に触れることができるのが魅力です。早朝からにぎわい、その場でおいしい朝食を楽しむこともできます。
1位：唐津うまかもん市場（唐津市）／128票堂々の1位に輝いたのは、唐津市にある「唐津うまかもん市場」です。ここは、唐津市や周辺地域の「うまかもん（美味しいもの）」が一堂に会する大型の直売所・市場。玄界灘の新鮮な海の幸や地場産肉などの肉類、新鮮な農産物、特産品などが豊富にそろっています。市場内のレストランでは、それらの食材を使った料理を堪能することもできます。佐賀の「うまかもん」を楽しめる人気スポットです。
