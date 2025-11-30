北川景子、朝ドラ『ばけばけ』秘話 オファー「お断り」から一転の理由 夫・DAIGOの“夢”＆言葉が明らかに
俳優・北川景子（39）が、きょう11月30日放送のMBS・TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）に出演するのに先駆け、番組公式インスタグラムが更新された。
【動画】北川景子、朝ドラ『ばけばけ』出演秘話を語る
番組では、北川が「インタビュアー林修」コーナーに登場し、ミュージシャン・タレントのDAIGO（47）との夫婦仲や、子育てについて語る。
インスタグラムには予告動画が投稿され、北川がNHK連続テレビ小説『ばけばけ』出演秘話について明かしている。『ばけばけ』では雨清水タエ役を演じている。
林修が「育児をしながらの朝ドラの撮影はご苦労多いんじゃないですか？」と向けられ、北川は「『ばけばけ』はとりわけ大変で、（撮影で）大阪の方に行かなきゃいけないという条件がありまして」と返答。オファーを受けた際は「難しい」「何度かお断りした」と告白した。
林は「ご主人が全部任せろ、『NIK』とか言わないんですか？『何日でも行ってこい』の意味ですけど」と“DAI語”を駆使くて笑わせた。
北川は、DAIGOに「朝ドラってどう思う？」と聞いたという。すると、DAIGOから返ってきたのは「朝ドラ俳優になるのが夢らしいんですね、自分が」「朝ドラ俳優、大河俳優に自分はなってみたい」という言葉だったという。
北川は「『ばけばけ』って島根じゃないですか。夫のルーツも島根にあるわけですから、話があってもおかしくないと待っているけども、僕にはないと。だから、代わりといってはなんだけども、頑張って出てほしい」と続け、出演決断の背景にあった夫婦愛を語っている。
