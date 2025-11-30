『ゴジュウジャー』にオープニングも心機一転 志田こはくが一河角乃／ゴジュウユニコーンの代役に ファン「東映の本気を見た」「こはくちゃん、オニかわいい！」
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第40話「恐怖莫大！お化け屋敷でリボンは笑う」が30日に放送された。
【動画】志田こはくが登場した『ゴジュウジャー』次回予告 ファン「すでに違和感なし」
お化け屋敷ノーワンのせいで、テガソードの里や街がお化け屋敷のようになってしまった！お化け役にされた人々と怖がる人々で街は大騒ぎ。ゴジュウジャーが街を元に戻すべく恐怖の館へ乗り込むと、そこにはブーケ（まるぴ）とリボン（声：伊瀬茉莉也）の姿もあった。
リボンとはぐれたブーケは、お化けが怖くて震えてしまうが、大好きな陸王（鈴木秀脩）と運命的に再会、急接近するドキドキの事態に…！そして、お化け屋敷ナンバーワンバトルが開幕。みんなを笑顔にする陸王が立ち上がる！
飲酒が発覚したことにより降板した今森茉耶（19）が演じていた一河角乃／ゴジュウユニコーン役として俳優の志田こはく（21）が40話から出演。“ハイクラスラグジュアリー名探偵”の角乃がハードな潜入調査のために顔を変え、元に戻らなくなってしまった設定に。『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022）で鬼頭はるか／オニシスターを演じていたこともあり、新しい顔も「オニかわいい！」と自画自賛し、鬼ポーズからユニコーンポーズに変化するファンがうれしい演出もあった。その後、流れたオープニングも志田が登場し、軽快にダンスを疲労。新規映像となり、ファンは「この数分で東映の本気を見た」「こはくちゃん、オニかわいい！」と反応していた。
