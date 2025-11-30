『あんたが』勝男＆鮎美の仲良しショット「お似合い」「その指輪の見せ方は…！」
俳優の竹内涼真、夏帆が、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】勝男＆鮎美の”仲良しショット”を公開！
公式SNSは「遊園地での一コマ。#楽しんでました」とつづり、第7話の遊園地シーンから山岸鮎美役・夏帆、海老原勝男役・竹内涼真のオフショットを紹介した。
ファンからは「はやく復縁して」「やっぱり勝男の隣は鮎美がいいよ〜」「結婚しますみたいな指輪の見せ方しててかわいい」「こんなオフショットズルい〜」「すてきー！二人ともお似合い」「その指輪の見せ方は…！期待していいんですか！？！？」などの声が寄せられている。
