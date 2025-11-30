歌手の浜崎あゆみ（47）が30日、自身のインスタグラムを更新。要請を受け中止となった29日の中国・上海公演の会場で「無観客公演」を実施したことを明かした。

浜崎はストーリーズで、現地の記事を引用。記事では、浜崎が無人の会場でステージに立つ写真とともに「浜崎が1人で歌った キャンセル後の感動的な行動」とのタイトルで、中止となった上海公演の無人会場で歌う様子が伝えられている。この投稿に「この記事にあるように、私達は昨日の中止要請の後、無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました。会えるはずだった一万四千人のTAの皆さんへ向けて、演者・スタッフ全員で全身全霊で本番と寸分変わらぬ想いをもちステージをまっとうさせて頂きました」との報告が添えられた。

浜崎は28日、翌29日に行われるアジアツアー上海公演中止を発表。「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」と明かすと「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません。ただただ、浜崎あゆみのステージの為に尽力して下さった約100名にも及ぶ中国スタッフ、日本から共に海を渡って来た同じく100名に及ぶスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく、そして何よりは、中国全土や日本はもとより、その他様々な国から集まってくれていた一万四千人のTAに直接会って謝罪する機会もないまま、このステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません。申し訳ありません。まとまらない想いのなか、自分に出来ることは微塵もないのかと考え続けていますが、現状はこのご報告しかない事をお許しください。浜崎あゆみ」としていた。

日中関係をめぐっては、高市早苗首相が国会答弁で台湾有事をめぐり武力行使を伴えば「存立危機事態になり得る」と発言したことに中国が反発。その余波で、上海で行われたイベント「バンダイナムコフェスティバル2025」では28日、歌手大槻マキが出演中、強制的に歌唱を中断される事態があった他、ももいろクローバーZも29日の同イベント出演が中止となった。他、ジャズピアニスト上原ひろみらのコンサート、人気アニメ「美少女戦士セーラームーン」のミュージカルが中止となるなど、日本人アーティストらのイベント出演中止が相次いでいる。