¸µCA·Ý¿Í¡¢3·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¼­¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤Ç¡Ä¡×

¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡£
11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢39ºÐ½÷À·Ý¿Í¤«¤éº£Ç¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼õÀºÍñÅà·ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë·ëº§2Ç¯ÌÜ¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È
º£²ó¤Ï¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆËÜ²»¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¡ÖËÜ²»¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡×¤Î½÷»Ò²ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¸åÈ¾Àï¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡Ê34ºÐ¡Ë¡¢¸µCA·Ý¿Í¤ÎCRAZY COCO¡Ê39ºÐ¡Ë¡¢¿Íµ¤YouTuber¡¦¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¤Î¥¿¥Ê¥«¥¬¡Ê26ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦°Û¶È¼ï¤Î3¿Í¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î6·î¤ËÍñ»ÒÅà·ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿COCO¡£¤½¤ì¤Ï2Ç¯Á°¤Î36ºÐ¤Î¤È¤¡¢¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç»ºÉØ¿Í²Ê¤ÎÀèÀ¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ËAMH¤ÎÃÍ¡Ê¢¨·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤ï¤«¤ëÍñÁã¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍñ»Ò¤Î¿ô¡Ë¤¬¡¢»ä¤ÏÇ¯Îð¤Î³ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ØÍñ»ÒÅà·ë¤ä¤ë¤Ê¤éÁá¤¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·Åö»þCOCO¤Ë¤Ï¡¢·î¡ÁÌÚ¤ÇÌë10»þ¤«¤é12»þ¤Þ¤Ç¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ï¿¼Ìë2»þ¡¢¿²¤ë¤Î¤¬3»þ¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÆü¤Ï»Å»ö¤¬ÃëÁ°¤«¤é¡Ä¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Ë¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤¿¤éÍñ»ÒÅà·ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦COCO¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø»ÒµÜ¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶Ú¼ð¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ËèÇ¯2¥ß¥ê¤º¤Ä¤°¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ä¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î»Å»ö¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤ÉÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤âÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î3·îËö¤Ç¤½¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¡¢4·îËö¤Ë»ºÉØ¿Í²Ê¹Ô¤Ã¤Æ¡¢6·î12Æü¤ËºÎÍñ¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÍñ»ÒÅà·ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤Ú¤¨¤Ï¡¢¡ÖCOCO¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ê¼¤á¤¿ÍýÍ³¡Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æº£½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¤«¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£