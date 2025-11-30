11月30日は「年金の日」　日本の公的年金制度は世界で39位

「11月30日」。今日は何の日でしょう？答えは「年金の日」！厚生労働省が2014年に制定しました。なぜ11月30日なのかというと、「11（いい）30（みらい）」と読む語呂合わせから。良き未来を夢見ながら高齢期の生活設計に思いを巡らす日として、毎年各地で年金相談会や年金セミナーなどが実施されます。

日本の公的年金制度を考えるきっかけに

厚生労働省は「年金の日」を「国民お一人お一人、『ねんきんネット』等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」としています。

人生には、加齢、障害、死亡など、さまざまな要因で日常生活が困難になるリスクがあります。こうしたリスクに個人だけでなく国で備えようというのが「公的年金制度」です。そして、「世代と世代の支え合い」を基本とし、今働いている現役世代が支払った保険料を、高齢者の年金給付に充てる財政方式で運営されています。

良き未来を夢見ながら高齢期の生活設計に思いを巡らす「年金の日」（photoAC）

世界各国の年金制度を評価し、持続可能でより充実した年金給付を提供するための指標として、米国のコンサルティング会社マーサーと、投資専門家の団体であるCFA協会が発表するグローバル年金指数ランキング。2025年度の世界第1位はオランダ、2位がアイスランド、3位はデンマークでした。上位3か国は2024年度と同様の結果となりました。福祉や税金制度が充実しているイメージがある国ですよね。

ちなみに日本は52か国中39位。「え？低っ」と思ったこの結果。何歳からを老後というのかは正直わかりませんが、「人生100年時代、老後資金に2000万円が必要！」とか囁かれると、「私たちの老後、年金は果たして大丈夫なのか？」と思ってしまいます。

老後を豊かに生きるため思考もアップデートを！

安泰な老後生活を送るため、日々家計のやりくりに奮闘し地道に貯金してきた普通の夫婦。そんな折、親の葬儀に長女の結婚と出費が重なっただけでなく、夫の会社が倒産し失業、挙句の果てには姑がオレオレ詐欺に引っ掛かってしまうなど……立て続けに起こる人生のリスクに、貯金がゼロになるという危機に直面！というのは、映画『老後の資金がありません！』（原作・垣谷美雨／2021年公開）のストーリー。でも、こんなことがいつ起こるかわからないのが人生です。

お金だけじゃない！本当に豊かな老後を生きるために必要なことは？（photoAC）

厚生労働省「国民生活基礎調査の概況」（2022年）によると、60〜69歳の平均貯蓄額は1738万8千円だそう。これを読んで焦る人、安心した人、いろいろいると思いますが、老後に大切なのはお金だけじゃないなと、最近つくづく感じます。

どんな人と関わっているのか、どんなコミュニティに所属しているのか、生涯かけて携われるライフワークがあるのか、年金に代わるような収入源を持っているのか。

時代はどんどん変わり、進化しています。老後を豊かに生きるためには、私たちの思考も生活も常にアップデートしていかないといけないかもしれません。

【画像】11月30日は「年金の日」 高齢期の生活設計を考えるきっかけに（2枚）