F1カタール GP予選

サーキット：カタール／ルサイルサーキット

路面状況：ドライ

気温：20.2℃

路面温度：24.9℃

F1カタール GPの予選がルサイルサーキットで行われ、O.ピアストリ（MCL）がポールポジションを獲得した。2番手はL.ノリス（MCL）、3番手はM.フェルスタッペン（RBR）となっている。

なお、角田裕毅（RBR）は16番手となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ

1位 O.ピアストリ（MCL）1:20.234／1:19.650／1:19.387／18

2位 L.ノリス（MCL）1:20.157／1:19.861／1:19.495／17

3位 M.フェルスタッペン（RBR）1:20.472／1:19.985／1:19.651／23

4位 G.ラッセル（MER）1:20.074／1:20.186／1:19.662／26

5位 K.アントネッリ（MER）1:20.576／1:20.084／1:19.846／22

6位 I.ハジャー（RB）1:20.603／1:20.350／1:20.114／20

7位 C.サインツ（WIL）1:20.520／1:20.251／1:20.287／25

8位 F.アロンソ（AST）1:20.598／1:20.219／1:20.418／21

9位 P.ガスリー（ALP）1:20.681／1:20.324／1:20.477／21

10位 C.ルクレール（FER）1:20.564／1:20.343／1:20.561／23

11位 N.ヒュルケンベルグ（STK）1:20.630／1:20.353／-／20

12位 L.ローソン（RB）1:20.539／1:20.433／-／15

13位 O.ベアマン（HAS）1:20.548／1:20.438／-／20

14位 G.ボルトレート（STK）1:20.653／1:20.534／-／20

15位 A.アルボン（WIL）1:20.629／1:20.629／-／19

16位 角田裕毅（RBR）1:20.761／-／-／9

17位 E.オコン（HAS）1:20.864／-／-／11

18位 L.ハミルトン（FER）1:20.907／-／-／9

19位 L.ストロール（AST）1:21.058／-／-／10

20位 F.コラピント（ALP）1:21.137／-／-／9

2025-11-30 09:09:06 更新