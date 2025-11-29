ワイルドサイド ヨウジヤマモトが内田すずめとのコラボコレクションを発売　Tシャツやバッグなど6型

「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」が、アーティスト 内田すずめとのコラボレーションコレクションを発売する。12月6日から、ワイルドサイド ヨウジヤマモト公式オンラインストア、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」 阪急MEN’S TOKYOで取り扱う。

コラボアイテムは、渋谷のMIYASHITA PARK内に入居するギャラリー SAIで開催される 内田すずめによる個展「本当の君でいい」の開催を記念してリリース。個展のコンセプトに合わせて内田が描き下ろした作品をあしらったTシャツ3種や、レーヨンシャツ、トートバッグなど全6型をラインナップする。価格帯は1万2100〜5万5000円。

◾️ ワイルドサイド ヨウジヤマモト × 内田すずめ コラボコレクション

発売日：2025年12月6日（土）

取り扱い店舗：ワイルドサイド ヨウジヤマモト公式オンラインストア、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYO