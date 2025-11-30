TBSの篠原梨菜アナ（29歳）が、11月29日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、転機になった仕事について語った。



TBSの近藤夏子アナ、篠原梨菜アナ、若林有子アナの同期3人が女子会を行い、転機になった仕事について話す中で、篠原アナは「私は『THE TIME,』ですね、完全に」と話す。



篠原アナは「自分がアナウンサーっぽい人間だっていう自己意識を1度も持ててないというか。就活の時から今まで、いわゆる自分がアナウンサーとしての才能とかアナウンサーに必要な資質を持ってると思ったことが1回もなくて。その中で『THE TIME,』はそういう自分でもそのままでも、もともとの自分の方向性でやれた仕事だったんだなっていうのすごくあって」と語る。



近藤アナも「そのままの梨菜っていうか、いつもの梨菜が自然で出てるからなんか安心して見てられる」と語った。