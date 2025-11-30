»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡¡°û¼ò¤Ç¹ßÈÄ¤Îº£¿¹çýÌí¤ÎÂåÌò¤Ç°ì²Ï³ÑÇµ¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥óÌò¡¡ÀøÆþÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤Ë´éÊÑ¤¨¤¿ÀßÄê¤Ë
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè40ÏÃ¡Ö¶²ÉÝÇüÂç¡ª¤ª²½¤±²°Éß¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤Ï¾Ð¤¦¡×¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¼¡²óÍ½¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¹¤Ç¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡×
¡¡¤ª²½¤±²°Éß¥Î¡¼¥ï¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤ÎÎ¤¤ä³¹¤¬¤ª²½¤±²°Éß¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¤ª²½¤±Ìò¤Ë¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÈÉÝ¤¬¤ë¿Í¡¹¤Ç³¹¤ÏÂçÁû¤®¡£¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¬³¹¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤Ù¤¯¶²ÉÝ¤Î´Û¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤È¥ê¥Ü¥ó¡ÊÀ¼¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ü¥ó¤È¤Ï¤°¤ì¤¿¥Ö¡¼¥±¤Ï¡¢¤ª²½¤±¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Âç¹¥¤¤ÊÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ½¨æû¡Ë¤È±¿Ì¿Åª¤ËºÆ²ñ¡¢µÞÀÜ¶á¤¹¤ë¥É¥¥É¥¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ä¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤ª²½¤±²°Éß¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÎ¦²¦¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª
¡¡°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¹ßÈÄ¤·¤¿º£¿¹çýÌí¡Ê19¡Ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿°ì²Ï³ÑÇµ¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥óÌò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡Ê21¡Ë¤¬40ÏÃ¤«¤é½Ð±é¡£¡È¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼Ì¾ÃµÄå¡É¤Î³ÑÇµ¤¬¥Ï¡¼¥É¤ÊÀøÆþÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤Ë´é¤òÊÑ¤¨¡¢¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ë¡£¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Çµ´Æ¬¤Ï¤ë¤«¡¿¥ª¥Ë¥·¥¹¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤´é¤â¡Ö¥ª¥Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¡¢µ´¥Ý¡¼¥º¤«¤é¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥Ý¡¼¥º¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¦¤ì¤·¤¤±é½Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¼¡²óÍ½¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¹¤Ç¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡×
¡¡¤ª²½¤±²°Éß¥Î¡¼¥ï¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤ÎÎ¤¤ä³¹¤¬¤ª²½¤±²°Éß¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¤ª²½¤±Ìò¤Ë¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÈÉÝ¤¬¤ë¿Í¡¹¤Ç³¹¤ÏÂçÁû¤®¡£¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¬³¹¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤Ù¤¯¶²ÉÝ¤Î´Û¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤È¥ê¥Ü¥ó¡ÊÀ¼¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¹ßÈÄ¤·¤¿º£¿¹çýÌí¡Ê19¡Ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿°ì²Ï³ÑÇµ¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥óÌò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡Ê21¡Ë¤¬40ÏÃ¤«¤é½Ð±é¡£¡È¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼Ì¾ÃµÄå¡É¤Î³ÑÇµ¤¬¥Ï¡¼¥É¤ÊÀøÆþÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤Ë´é¤òÊÑ¤¨¡¢¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ë¡£¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Çµ´Æ¬¤Ï¤ë¤«¡¿¥ª¥Ë¥·¥¹¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤´é¤â¡Ö¥ª¥Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¡¢µ´¥Ý¡¼¥º¤«¤é¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥Ý¡¼¥º¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¦¤ì¤·¤¤±é½Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£