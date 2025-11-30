【スポーツ時々放談】

慶応大学が横浜日吉にキャンパスを広げたのは昭和8年で、小泉信三がテニス部長から塾長に転身したその年、蝮谷テニスコートは完成した。マムシダニと読む。

皇太子（現在の上皇）の教育係になる小泉は軟式庭球時代のエース。英国留学を機に硬式移行を提言し、蝮谷は硬式庭球=ローンテニスの拠点となった──いまもマムシが出そうなオールドコートに歓声が轟いた。

ツアー下部大会シリーズの最終戦、横浜慶応チャレンジャーに錦織圭が登場した。8月のシンシナティで腰痛が再発し、全米、デ杯、ジャパンオープンを欠場、3カ月ぶりの復帰だ。国内の個人戦では2024年のジャパンオープン以来、その前が東京五輪（無観客）……国内で錦織を見る機会はめったにない。土手に横6列の客席は満員札止めの盛況だった。

腰骨に絡む故障で、休む以外に選択肢はなかったと言う。

「これまでもケガの連続でしたが、徐々に時間がかかるようになり、1年で戻ったフェデラーとは違うんだと考えたり……出場はギリギリまで迷いましたが、1試合でもプレーして来シーズンのことを考えたかった」

相手がランキング300位台でも練習と実戦は違う。リズムに乗れず、いきなりセットダウン。だが、技術はさびない。意表を突く逆クロス、ダウン・ザ・ラインへのウイナー、往年の“エアK”も飛び出し、固唾をのんでいた観客の破顔が小春日和に映えた。

今年のツアーはアルカラス、シナーが4大大会を分け合い、ツアーファイナルはシナー。錦織も若い2強をフォローしていた。

「2人の試合は見るようにしています。特にシナーは自分の理想のスタイルで、あのプレーができるようにイメトレのつもりで見ていました」

2人との対戦はない。やってみたい気持ちはあっても、そこまでの道のりを考えれば気が遠くなるだろう。現在のランキングは157位。暮れに香港大会のポイントが消えると230位前後に下がって本戦出場すら容易でなく、来年の全豪も予選出場が見込まれる位置だ。今回は3試合こなしたものの、まだ腰が痛むのか、最後まで重苦しさは拭えなかった。

「来年のイメージは……ないですね。自分の中でもどうしたいか模索中です。3年前の故障で元に戻るのに1年かかった。今はもっと時間がかかるようになっているし」

暮れには36歳……。

フェデラー、ナダル、ジョコビッチと同時代に刻んだツアー12勝は奇跡としか言いようがない。もう日本からこんな選手は出ないだろう。見る者をハッとさせるワザを、より多くの“現役世代”に見せる道はある。錦織VSシナー、錦織VSアルカラスのエキシビションマッチ。2人とも喜んで来るだろう。

これまで散々、錦織にすがってきた日本テニス協会に、はたしてそれができるだろうか。蝮谷の歓声を新たな出発点にしてほしい。

（武田薫／スポーツライター）