カルビー「超薄切り」シリーズに冬限定“しあわせバタ〜”登場　12月8日発売

カルビーは、ジャガイモを極限まで薄くスライスした軽い食感が特徴の「ポテトチップス 超薄切り」シリーズから、新フレーバー「しあわせバタ〜」を12月8日に発売すると発表しました。

全国のコンビニエンスストアで期間限定で扱われ、販売は2026年1月中旬までを予定しています。

「ポテトチップス 超薄切り」は、2020年に最薄のポテトチップスとして登場した「シンポテト」を基盤に、独自のフライ技術と100％ひまわり油の使用によって作り上げられたシリーズ。6年にわたる試作の末に生まれた小さな形状と軽い食感が特徴で、2024年にはより分かりやすいブランドとして「ポテトチップス 超薄切り」にリブランディングされました。

今回新たに登場する「しあわせバタ〜」は、カルビーの定番フレーバーとして親しまれる味を超薄切り仕様に落とし込んだ商品。過去に発売された「はちみつバター味」をベースにしながら、パセリを加えて風味にアクセントを持たせ、はちみつの甘みとバターの香りが軽い食感にマッチする味わいに仕上がっているそうです。既存の「ポテトチップス しあわせバタ〜」や「しあわせ濃厚バタ〜」との食べ比べも楽しめる構成です。

パッケージは、親しみやすい「カルビー ポテトチップス」シリーズのデザインを踏襲しつつ、薄さと軽さを想起させるウェーブ柄を背景に採用。底面には“しあわせの隠しメッセージ”が印字されており、遊び心を取り入れた特別仕様となっています。また、「カルビーポテトチップス50周年」を記念したロゴも入ります。

内容量は40gで、想定価格は税込160円前後。全国のコンビニエンスストアで展開されますが、取り扱い状況や発売日は店舗によって異なる場合があります。

