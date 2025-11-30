朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１８回大会に向けたオーディションの模様が２９日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、レジェンド格闘家のエンセン井上が激怒する場面があり、騒然となった。

エンセン井上が率いるチーム大和魂が登場。大和魂所属のメカ君らがひな壇のメンバーと口論が繰り広げていたが、“叛逆の悪童”レオが背後からエンセンを襲撃。大和魂のメンバーがレオに襲いかかり、大乱闘に。そしてエンセンはぶち切れて、朝倉らのいる運営席に向けて椅子を投げつけた。瓜田純士が「エンセンさん落ち着いて」と間に入ったが、エンセンは「触るな！」と怒り、同じく間に入った溝口勇児ＣＯＯにも「ふざけるな！」と吐き捨てた。

かつてエンセンに突っかかっていき、組み伏せられていたレオ。その復讐をしたようだが、エンセンはその後も「あのガキ、どこ行った！レオ！お前調子乗るな！」と暴れ続け、ＢＤ運営にも不満を爆発。「お前たち舐めてるね。未来、お前、俺のこと舐めてるか？」と朝倉にも詰め寄った。

その後も怒りが収まらず、会場外に連れて行かれ、溝口氏らに強く訴える場面が映し出され、１本目のオーディション動画は終了した。