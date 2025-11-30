アレルギー予防にはオーガニック食材がいいとかヨーグルトがいいとか、さまざまな説がある。しかし、小児科医の森戸やすみさんは「ちまたで噂されるアレルギー予防策のなかには効果がないどころか、逆効果なものまである。注意が必要だ」という――。

■アレルギーに関する間違った投稿が炎上

先日、自民党元衆議院議員の山田みき氏が、SNSのX（エックス）に、アレルギー予防にはオーガニック食材がよいと受け取れる、以下の投稿をして炎上しました。

「小学生のお子さんを持つママ友の皆様との懇談。子ども達を食物アレルギーや様々な健康被害から守るため、オーガニック給食を広げたい！というお話を伺いました。小中学生の給食をすべて有機農産物にできれば理想ですが、いきなり全部は難しいので、例えば国産小麦のパンとか、オーガニック調味料を使うとか、できることから少しずつ…（後略）」

これは10月22日の投稿ですが、1カ月以上が経った現在で242.6万回も閲覧されていて、内容を正すコミュニティノートが付き、批判的なリプライが300を超え、引用リプライも数多くされています。どれもオーガニック給食が「アレルギーやさまざまな健康被害から守るため」に役立つという根拠がないこと、本当に子どものためになるかどうか確かめてから導入を考えるべきではないかというものです。

山田氏は、Xで返信をしたり対話をしたりしない方針なのか批判に対する反応は一切なく、かといって削除もしていません。この投稿以後も一方的に自分の活動を投稿するだけで、山田氏がどう考えているのかわかりません。山田氏はオーガニック給食にしてほしいという保護者の話を聞いた後、慣行農業の農作物は本当に病気の原因なのか、オーガニック給食にしたら本当に子どものためになるのかを専門家に聞くべきではないでしょうか。

■「相関関係」と「因果関係」を混同する例が多い

以前、「『オーガニック＝安全』ではないのに…小児科医が指摘する“オーガニック給食”を全国推進しようとする不思議」の記事でお話ししたように、オーガニック食材が健康にいいという根拠はありません。慣行農業で作られた食材に比べて、よりアレルギーを予防することはないし、よりおいしいわけではないし、より栄養価が高いわけでもないのです。

それなのに「現代にアレルギーと診断される子が増えているのは、農薬や食品添加物のせいだから、オーガニック食材にするべきだ」などと言う人が後を絶たないのはなぜでしょうか。

これは相関関係と因果関係を混同しているせいかもしれません。相関関係とは、2つの要素が同時に変化するというもの。因果関係とは、一つの要素がもう一つの要素を引き起こすというもの。つまり、原因と結果です。

相関関係の例え話として「アイスクリームの売上が増えると水難事故が増える」というものがあります。暑い日が続くと、アイスクリームを食べる人が増えますね。同時に暑いと、海や川、プールに行く人も増えるので水難事故が増えます。このうちアイスクリームと売り上げと水難事故件数は相関関係で、因果関係ではありません。

同様に、例えば明治時代と現代を比べたら、農薬や食品添加物の使用量が増えアレルギーも増えています。でも、ともに増えたからといって農薬と食品添加物がアレルギーを増やしたという証拠はありません。因果関係ではなく、相関関係です。

著者がChatGPTで作図

■本当の原因から目を逸らすと危険

このように因果関係と相関関係を混ぜてはいけないのは、本当の原因から目を逸らすことで、問題の解決から遠ざかったり、却って危険な可能性があったりするからです。

2021年には、ヴィーガン給食がアレルギーを予防するとして導入した小学校があり、新聞や雑誌で取り上げられました（※1）。ヴィーガン食ならアレルギー予防になると思ってアレルゲンの食品を食べてしまっては、命に関わることもあります。

そのほかにも、「卵アレルギーがあっても食べられる」と称して卵を売っていた例があります。例え平飼いのいい環境でいい餌を食べた鶏の卵だったとしても、アレルギーのある人が食べられるようになることはありません。消費者庁は、この件で専門家の意見を載せていて「医師の立会いがないまま当該卵を摂取してアナフィラキシーを発症した場合、患者の生命に関わる可能性があります」と警鐘を鳴らしています（※2）。

同様に「グルテンフリーの小麦粉なら小麦アレルギーの子でも食べられる」と言う人がいますが、これも非常に危険です。グルテンがなければアレルギーがなくなるわけではありません。「でもグルテンを避けたら体調がよくなった気がする」という話を聞きますね。小麦を避けるとパンやケーキ、パスタ、多くのお菓子も食べないということになるため、グルテンを抜いたというより高GI食品が減った、ジャンクフードが減ったということが理由かもしれません。

自然農法だから大丈夫、オーガニックだから大丈夫という間違った安心感から、アレルギーのある食品を食べてしまったら危険です。騙されないようにしましょう。

※1 BuzzFeed「『ヴィーガン給食』導入した公立学校、絶賛するマスコミに疑問 栄養学的な問題、個人の思想の押し付けは許されるのか？」

※2 消費者庁「加工食品のアレルギー表示制度の徹底について」（平成22年12月7日）

■赤ちゃんのアレルギー予防のデマ

アレルギーについてはとてもデマが多く、例えば、赤ちゃんに関しては特に以下のような情報もまことしやかに広まっていますが、全て間違っています。

・妊娠中から代表的なアレルゲンを避ける

以前は母親がアレルギーの原因になる食品を食べすぎると、胎児や乳児がアレルギーになると考えられていました。ところが観察研究・介入研究で、そうした食品を減らしたり避けたりしてもアレルギーの発生は減らず、むしろ続けて摂っていると寛容になる、つまりアレルギー症状が出ない可能性があるということがわかりました。また、母親が特定の食品を避けることで栄養が偏ったり、母子の栄養状態に悪影響を及ぼす危険性があるので、却ってよくありません。

・粉ミルクを飲ませないで母乳だけにする

「昔はアレルギーが少なかったのは母乳育児だったからでは」と考える人がいるようです。「母乳育児で病気を少なくできるならアレルギー予防にもいいはず」「腸内細菌が母乳で整うとアレルギーは減る」と考えているのかもしれません。しかし、残念ながら、IgEが関与する食物アレルギーには、母乳の予防効果は示されていません。

・1歳半までは母乳だけで育てる

「1歳半までは離乳食を与えず母乳だけにすると歯並びがよくなり、アレルギーも防げる」という説もありますが、栄養学的には鉄が不足するので脳・神経系の発達が心配ですし、ビタミンD不足からくる病になる危険性もありますし、アレルギーの予防にもなりません。

■他にもあるアレルギー予防のデマ

他にも以下のような方法は、アレルギー予防によいという根拠はないので、実践しないようにしましょう。苦労するだけで意味がなかったり、逆効果だったりします。

・砂糖や甘いものを食べないようにする

砂糖には炎症を悪化させる性質があるため、アレルギーの原因になるという説がありますが、これは間違っています。甘いものはおいしいので食べすぎてしまいやすく、そうなると健康によくないのは確かですが、アレルギーの原因ではありません。

・ヨーグルトや発酵食品をとる

発酵食品で腸活をすると免疫力がアップし、アレルギーを予防するといっている人がいます。しかし、それらの食品は栄養価が高く健康には貢献すると思いますが、アレルギーの予防効果は確かめられていません。

・洗濯洗剤を使わない

洗濯物に残留した洗剤は化学物質なので皮膚の刺激や負担になり、アレルギーの原因になると考える人がいます。海外のナチュラル志向の育児ブログでは「Laundry stripped（洗剤不要）」といったライフスタイルが紹介されているようです。でも、アレルギーの原因は、衣服に微量に残留した洗剤ではありません。むしろ食べ物や汚れが付着したままの衣服は肌によくありません。

・市販の食品を与えない

手作りの食べ物は、何が入っているかわかりやすいという面では安心ですね。ですが、家庭で作ったら市販のものよりもアレルゲンが減るわけではありません。市販の食品を利用しても大丈夫です。

■皮膚に関するアレルギー予防

では、本当に意味のあるアレルギー予防法はどういったものでしょうか。

まずは「過度な清潔」「過度な不潔」を避けることです。アレルギーが現代社会で増えている原因は完全に解明されてはいません。わからないことがあるのは不安なので、「清潔になりすぎたせいではないか」などと言う人がいますが、わざわざ不潔にするほどの根拠はないでしょう。ダニやハウスダストは完全にゼロにはできません。動物の毛やカビを吸い込まないように、そして食べこぼしは取り除き、快適に過ごせる程度を目指しましょう。

また、特に乳幼児期に肌が赤くなっていたりブツブツしていたりしたら、清潔にして保湿し、必要に応じて皮膚科や小児科を受診しましょう。子どもの食べこぼし、大人の服についた食材が肌から入り込み、食物アレルギーになることを予防します。

そして、食品を皮膚につけないことも大切です。食べたり飲んだりできる食品なら肌に塗っても大丈夫だし、肌によいと考える人がいますが、じつはそうではありません。2011年には「茶のしずく石鹸事件」といって、石鹸に加水分解コムギが入っていたことが原因で、それまで日常的に小麦を食べていた人たちに小麦アレルギーやアナフィラキシーが起こったのです。加水分解されて小さくなった蛋白質を肌に塗らない、○○エキスなどはパッチテスト程度から使う、擦り込んだりマッサージしたりしない、特に肌のバリア機能が落ちている部分にはつけないことが大事です。

■食事におけるアレルギー予防

一方、食事はというと、生後5〜6カ月からはさまざまな食品を食べ始めることが大切です。もちろん、特定の食品にアレルギーがある場合は除去しますが、前もって幅広く除去食にするのは逆効果です。

例えば、卵やピーナッツなどの代表的なアレルゲンの摂取を遅らせたり避けたりすると、むしろアレルギーになりやすいことがわかっています。むしろ、適切な時期から多様なものを食べることで、「経口免疫寛容」といって少しずつ体が慣れるという作用が起こり、アレルギー予防につながります。

また、血液検査（IgE検査）で数値が高くても、必ずしもアレルギーがあるということではありません。実際に食べても症状が出ない場合は、数値が高い食材でも食べたほうがいいでしょう。特に子どもは体を作っている途上なので、幅広くいろいろなものを食べるべきなのです。

日本アレルギー学会、欧州アレルギー学会、アメリカアレルギー学会も、IgG検査はアレルギー診断に使用するべきではないと言っています。IgGはその食品の摂取歴を表していて、よく食べるほど高値になりやすく、アレルギー症状とは無関係だからです。それでもIgGが高かった食品をやめたら体調が良くなった場合、グルテンフリーと同様に、小麦を使った加工食品やお菓子やジャンクフードが減ったからという理由かもしれません。

森戸 やすみ（もりと・やすみ）

小児科専門医

1971年、東京生まれ。一般小児科、NICU（新生児特定集中治療室）などを経て、現在は東京都内で開業。医療者と非医療者の架け橋となる記事や本を書いていきたいと思っている。『新装版 小児科医ママの「育児の不安」解決BOOK』『小児科医ママとパパのやさしい予防接種BOOK』など著書多数。

（小児科専門医 森戸 やすみ）