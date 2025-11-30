LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を11月29日正午から30日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、2026年5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象宿泊施設と料金の一例は、JR九州ホテルブラッサム新宿（2名素泊まり）が28,400円から、東京ドームホテル（同）が17,904円から、ホテルリズベリオ赤坂（同）が17,420円から、札幌ホテル by グランベル（同）が16,105円から、札幌プリンスホテル（同）が9,396円から、ニューウェルシティ湯河原（同）が20,240円から、ホテルインターゲート金沢（同）が5,600円から、ホテルモントレル・フレール大阪（同）が11,532円から、ファーイーストビレッジホテル大阪本町（同）が4,293円から、三井ガーデンホテル福岡祇園（同）が17,920円から、オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ（同）が20,908円から、ホテルリゾネックス名護（同）が16,575円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。