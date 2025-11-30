タンカーから炎と濃い煙が上がっている様子を捉えた画像が公開された/Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/Reuters

（CNN）ウクライナの無人艇（水上ドローン）が黒海で、ロシアが制裁逃れに使っている「影の船団」のタンカー2隻を攻撃した。ウクライナ保安庁（SBU）が明らかにした。

タンカーに対する攻撃は28日と29日に発生した。攻撃はウクライナによるものだとしている。

ウクライナ治安当局の情報筋はCNNに対し、SBUと海軍が共同で「シーベイビー」と呼ばれる水上ドローンを使用したと述べた。ロシア側は直ちにはコメントしていない。

情報筋によれば、2隻はいずれも重大な損傷を受け、事実上航行不能となったという。情報筋は「ロシアの石油輸送に大きな打撃となるだろう」と述べた。

ロシアは、制裁を回避しながら石油を輸出するため、ロシア国旗以外を掲げた多数のタンカーを運用している。

ガンビア船籍のタンカーは28日に被害を受けた後、29日にも再び攻撃されたとトルコ運輸省が明らかにした。

トルコ海事当局によると、喫水線上に軽微な損傷が出たものの、火災は発生していない。タンカーはトルコ沿岸から約50キロに停泊している。

「乗組員から退船要請は出ていない」とトルコ運輸省は述べたが、現場には消防艇が派遣された。

トルコ外務省は、今回の攻撃について、「地域の航行、生命、財産、そして環境の安全に深刻なリスクをもたらしている」と懸念を示した。

このタンカーの行き先は不明で、航行データでは黒海で指示を待っていたとみられる。

28日には黒海の近くでロシア産原油を運ぶ別のタンカーでも爆発が発生した。このガンビア船籍のタンカーに乗っていた乗員25人全員が避難した。いずれのタンカーも爆発が起きたときにはトルコ領海内にはいなかった。

公開された映像では、トルコのタグボートが沿岸から約50キロの海上で、大規模な火災に対応する様子が映っている。トルコ運輸省は29日、同タンカーの甲板上の火災は消し止められたと発表した。