◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 第３日（２９日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

女子ゴルフの今季メジャー最終戦の第３ラウンドが行われた２９日、地元・宮崎市の日章学園高校調理科の生徒が９番ホール脇でキッチンカー販売を行った。

今大会は今季ツアーで優勝した柏原明日架（富士通）、荒木優奈（Ｓｋｙ）、菅楓華（ニトリ）ら卒業生が出場しており、調理科の実習の一環として４年ぶりに実施。この日は早朝５時半に学校に集合し、販売の準備を進めた。調理科の２〜３年の生徒４人らが青いキッチンカー「ドリームカー」で調理。野菜たっぷりのソースがかかった特製ハンバーガー（８００円）、キャラメルポップコーン（４００円）を販売し、ギャラリーに好評だった。

同高の調理科副課長の便元茂樹さん（５２）は「社会に出る前にお客様に対して販売、サービスする経験を通じて今後の進路選択の１つとしてつなげてほしい」と語った。柏原は「下手なプレーは見せられないですね。いい意味でプレッシャーを感じます」と笑みを浮かべた。