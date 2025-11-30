高級タワマンの暮らしは華やかに見えても、その裏側には思わぬ管理の負担が潜んでいます。屋上に生える雑草の駆除から、遅々として進まない修繕対応まで--。理事長として現場に立ち続けた著者は、ついには自ら草むしりやDIY修理に乗り出すことに。知られざる“タワマン管理のリアル”を描いた竹中信勝氏の著書『タワマン理事長 − ある電通マンの記録 −』（ワニブックス）より、一部を抜粋してご紹介します。

理事長みずから草をむしれば月7万円の節約

管理会社に管理を依頼している我がマンション。エントランスの床が汚れたらきれいにしてくれるし、ドアが故障したら修理してくれるし、なんでも管理人がやってくれます。

いつもの流れでマンション敷地内の草むしりもお願いしたところ、やってくれませんでした。急にシビアな線引き。ひどい管理会社だと思われるかもしれませんが、管理会社は契約外の仕事はやってくれません。追加の費用を払えばもちろん対応してくれますが、清掃などは基本的に管理会社から外注した業者が行っているので、費用が発生するのです。

ことの発端は、管理人に「理事長、屋上に草が生えていて、何とかしないと将来漏水の原因になりますよ」と言われたことです。それまで屋上になど行ったことがなく、そこに草が生えているなんて想像もしていませんでした。タワマンの屋上には非常用のヘリポートがあり、普段は鍵がかかっている場所で、一般の住民が気軽に近づくことはできない場所です。管理人の案内で初めて屋上に上がってみると、雑草がかなり密集して生えていました。そこでふと、甦（よみがえ）ってきた昔の記憶……。

私は会社の社会貢献部の活動で富士山の樹海に行き、エコツアーインストラクターをしていたことがあります。そのとき、「なぜ、土のない樹海に植物が生えているのか？」について、「植物の種は風に運ばれて飛んできたり、鳥の排泄物に混じって運ばれたりして移動します。その種が苔などの水分を使って生えてくるのです」と子どもたちに教えていました。それがまさに私の住むタワマンの屋上で起き、目の前に雑草地が広がっていました。

タワマンの屋上にはもちろん土はありませんが、溜まった雨水や、落ち葉や鳥の糞、虫の死骸などが堆積したところに根を生やして、コンクリートの間にどんどん入り込んでいくのです。雑草が生えたコンクリートにはたくさんの亀裂ができ、建物を傷める原因になると聞いて震えました。

そこで管理人にすぐ草むしりをお願いした、というのが冒頭のお断り話に繋がるわけです。

ちなみにタワーマンションの屋上は風が強く、たとえ草むしりであっても作業時には命綱をつけてするそうなので、費用が高くなるとのことでした。

仕方がないので、理事長である私みずから草むしりをすることに。「草が生えるのは春から夏にかけてであって、毎月やる必要はない」と自分に言い聞かせて、ひとり無心で雑草と戦ったのであります。これがまた、ナメてかかったわけではないものの、想像していたよりしんどいもので……。

その後は年何回か他の予算を削り、草むしりも管理会社にお願いしたのは言うまでもありません。

広告代理店で鍛えた対応力が活きる理事長DIY

管理人が「修理手配中」の紙をペタリと貼ったまま、なかなか修理が進まない。そんな場所や光景は「マンションあるある」のひとつではないでしょうか。貼り紙を見れば、「ここで修理が鋭意進行中ですよ」と、やってますアピールをしているかのようですが、具体的に何がどう進行しているのか全く見えてきません。そもそも進行しているならば、紙が貼られたままの状態にはならず、実際はかなり対応が遅れているケースがほとんどです。

この遅れの原因は、タワマン内における、ものごとが決定し実行されるまでの複雑なプロセスにあります。マンションのどこかが壊れたり、不具合が起きたりしたとしましょう。はじめに管理組合の修繕委員が問題を把握し、続いて委員から修繕を依頼された管理人が業者を選定。さらに複数の見積もりを取ってから、ようやく発注が行われます。

修繕業者を探すこと自体が大変な作業で、信頼できる業者を見つけるのは、まるで砂漠でオアシスを探すようなものなので、時間がかかるのも無理はありません。これだけの手続きを経ている間「修理手配中」の紙が貼られ続けるわけですが、あまりにも時間がかかりすぎて、問題箇所がさらに悪化する可能性もあります。

面倒な手続きのわりに、実際の修理作業は案外シンプルなことが多いです。ドライバー1本で対応できる水回りの修理や、家庭用の高圧洗浄機で解消できる配管の詰まりなど、少しの手間で解決できる問題も少なくありません。

ではなぜ問題がややこしくなるのかというと、そこにはひとつのカラクリがあります。管理会社は外注業者に修繕を依頼することで利益を得ているため、簡単に済ませられる修理であっても、業者を介するほうが望ましいわけです。イージーな修繕ひとつでもビジネスが絡みます。

この状況にフラストレーションを感じる住民も少なくないでしょうが、マンションの管理はビジネスなので仕方ありません。管理会社は仏のスマイルで住民のために一生懸命働きながら、鬼の形相で利益確保のための巧妙な戦略を練っています。管理会社のビジネスモデル自体がそうなっているので、恩恵を賜りたかったら従うしかないのです。

そこで一肌脱いだのが、理事長である私。会社では多忙な業務の中で臨機応変な対応力と判断力、スピード感が要求されます。入社してからひたすらに鍛えられてきました。

その能力をマンション管理にも活かして、業者を待つ時間を無駄にせず私が即座に対応すれば、さまざまなコストを削減できます。初めこそ不慣れでしたが、水回りの修理や配管の詰まり解消など経験を積むうちにスキルが向上。自分で言うのもなんですが、今ではお手のものです。

竹中 信勝

タワマン理事長