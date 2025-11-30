ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 佐賀・唐津市で建物火災 鎮西町菖蒲の廃棄物処理施設クリーンパーク… 佐賀・唐津市で建物火災 鎮西町菖蒲の廃棄物処理施設クリーンパークさが付近 約4時間20分後の30日未明に鎮火（11月29日午後8時59分発生） 佐賀・唐津市で建物火災 鎮西町菖蒲の廃棄物処理施設クリーンパークさが付近 約4時間20分後の30日未明に鎮火（11月29日午後8時59分発生） 2025年11月30日 8時37分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 佐賀県唐津市災害メールによると、29日午後8時59分、同市鎮西町菖蒲（廃棄物処理施設クリーンパークさが付近）で「建物火災」が発生した。30日午前1時20分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡市、あす12月1日は一日中黄砂飛来を予測 市が情報発信し注意喚起 きらめき号・ソニック号・にちりんシーガイア号・にちりん号・ひゅうが号 交通障害情報（11月30日） 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 伊東市, 東京, 寺田屋, 仏壇, 法要, デイサービス, イベント, 金属加工, 大船