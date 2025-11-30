＜速報＞シーズン最終戦最終日がスタート 最終組の鈴木愛、金澤志奈は10時51分ティオフ
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦の最終ラウンドが進行中。午前8時に稲垣那奈子、山城奈々がティオフ。ここから選手が続々とスタートしていく。
【写真】ギャラリー大歓声 岩井姉妹が双子コーデで登場！
昨年覇者でトータル4オーバー・26位から出る桑木志帆は午前8時54分に内田ことこと競技を開始。年間女王の佐久間朱莉は、Qシリーズ（米最終予選会）を来週に控える櫻井心那とプレーする。米国女子ツアーを主戦場にする古江彩佳は阿部未悠と、畑岡奈紗は入谷響との組み合わせ。首位と3打差のトータル3アンダー・5位から優勝争いに加わっていく。トータル4アンダー・3位の岩井千怜、申ジエ（韓国）は午前10時42分に、トータル6アンダー・首位で最終組の鈴木愛、金澤志奈は午前10時51分にスタート。シーズン最終戦、そしてメジャータイトルをかけて争う。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
