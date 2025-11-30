11月8日付の日本海新聞の報道によると、漫画家・水木しげるのゆかりの地、鳥取県境港市で長らく開催されてきた「妖怪川柳コンテスト」が、第20回を最後に終了することが決まったという。主催者である境港観光協会はその理由を、生成AIで川柳が簡単に作れるようになってしまい、人間の創作物と見分けることが難しくなったためと発表している。

今年の新語・流行語大賞にChatGPTの愛称「チャッピー」がノミネートされたように、今や生成AIは一般人の間にも急速に普及、浸透し、誰もが手軽に文章や絵を出力できるようになった。そして、境港観光協会が言うように、そのクオリティも人間が作ったものなのか、生成AIが出力したものなのか、もはや見分けがつかないレベルに達しつつある。

もっとも、生成AIが影響を及ぼしているのは、地方自治体のコンテストだけではない。その生成物に対してどのように対応すべきか、様々な意見が飛び交っているのは、コンテンツ業界、とりわけ漫画や小説を出版する出版社である。編集者の間からは、「コンテストなどの公募が成り立たなくなる可能性がある」「才能のある新人の発掘に支障がでてくる」という声が聞かれる。【文・取材＝山内貴範】

生成AIかどうかを見分けるのが負担

XやInstagramなどのSNSには、生成AIを使用して生み出された小説やイラストが日々、多数投稿されている。従来は難しいとされていた漫画も生成AIで出力することが可能になりつつあり、少なくともSNSにあふれているような、絵がシンプルでエッセイ風の漫画であれば十分に代替できるレベルとなった。

結果、イラストや写真のコンテストに生成AIで出力した画像が応募され、賞が取り消される騒ぎはたびたび発生している。こうした状況を受けて、11月18日、小説や漫画の投稿サイト「アルファポリス」の運営を行うアルファポリスは、同社が開催するコンテストで生成AIを使った作品の投稿を禁止すると発表した。

生成AI対策は、出版社や企業が行うコンテストや新人賞でも避けられない問題となっている。同時に、コンテストの在り方も、転換期に差し掛かっているといえる。あらゆるコンテストは性善説に基づいて運営されてきたが、それを考え直す必要がありそうなのだ。大手出版社の漫画編集者A氏は、こう打ち明ける。

「内容の良し悪し以前に、生成AIかどうかをまず見分けないといけないのですから、極めて深刻な事態。同時に、日本のコンテンツ産業において、危機的な状況といえます。生成AIがここまで普及してしまうと公募が成り立たなくなりますし、もっとも危惧されるのが、若手の優秀なクリエイターを発掘する場が失われてしまうことです。

その一方で、社内にはなんと、“生成AIで出力した漫画を募るコンテストをやるべきではないか”という意見もあります。企業としては生成AIが描いた漫画でも、利益が出ればそれでいいのかもしれません。しかし、私は人間が生み出すような斬新な創作物が、生成AIによって生まれるとは思えないのです」

面接試験では目の前で絵を描かせる

生成AIは企業の人材採用にも影響を及ぼしているという。以前から、デザイン会社やゲーム会社の採用試験では、ネットで上手い人の絵を拾ってきて“自作”と偽る“ポートフォリオ詐欺”が横行していた。それが今や、生成AIで出力したデザインやイラストを提出し、自作だと発言する例が相次いでいるそうだ。

中堅ゲーム会社でグラフィック関連のチーフを務め、クリエイターの採用にも関わる社員のB氏がこう打ち明ける。

「生成AIの絵を自作だと発言する人が多く、実際にそういった人を採用してしまい、戦力にならなかったトラブルが何件もありました。そこで、当社の採用試験は、目の前で実際に絵を描かせて、実力を確かめるスタイルに変更しています。採用担当としては大変な手間ですし、時代がさかのぼったような感覚ですが、同じことをしている企業はいくつかあるそうです」

ところが、B氏の会社の上層部からは、「クリエイターを採用しなくても生成AIで事足りるのではないか」「生成AIを使いこなせる人を採用すべきだ」などの意見も聞かれるという。それに待ったをかけているのは、自身もイラストを描き、キャラクターデザインを務めているB氏なのだが、徐々に社内での立場は弱くなっていると話す。

「私も生成AIを補助的なツールとして現場で使用しています。しかし、魅力的なキャラクターやグラフィックをゼロから生み出せるのは人間のクリエイターだという思いが、私には強い。だからこそ、上層部には才能ある人材を採用すべきだと伝えているのですが、会社は生成AI推進に舵を切っている。私の進言をどこまで理解してもらえているのか、不安です」

人間相手のリテイクはパワハラだったのか

前出のA氏やB氏のように、「人間こそが優れた創作物を生み出せる」という意見とは裏腹に、生成AIを使った創作物は至るところで目にするようになりつつある。とりわけ、地方自治体のパンフレットやチラシには、生成AIを使ったものが多い。人材難に悩まされている地方自治体にとっては、タダで、早く、契約書やライセンス料も不要な生成AIは唯一無二の便利なツールなのだろう。

大企業が生成AIを使う事例も目に見えて増えた。実際、長年付き合いのあったデザイン会社が、大企業から“切られる”例がじわじわと生まれてきているようである。ちょっとした告知のチラシ程度であれば、生成AIで十分だという考えなのだろう。それは経営の合理化という意味では正しい判断なのかもしれない。

一方で、デザイン会社からは恨み節が聞こえる。東京でデザイン事務所を主宰するC氏は、今年、長年付き合いのあった企業から一方的に仕事を切られてしまったという。デザインの業務を生成AIに代替されてしまった形だが、目にしたポスターのクオリティはとんでもなくお粗末な代物だったという。

「びっくりしました。足が3本あったり、指の形がおかしかったり、人物の表情も明らかに変なのです。これまで私にはさんざんリテイクを出してきたのに、こんな適当な絵でもいいのかと、ショックを受けましたね。今までの鬼のように出してきたリテイクはいったい何だったのかと、自信を喪失したのは確かです」

実際、こういった話は各所で聞かれる。人間相手だと何度もリテイクを出しまくってきた企業が、生成AIなら常識では考えられないようなデザインであっても、GOサインを出してしまうのだ。「今までのリテイクは、単なるパワハラだったのではないか」と、疑念を持つデザイナーは少なくないようである。

公募が激減する可能性があるなか、新人はどうすべきか

生成AIの加速度的な進化によって、今後はコンテストの開催が激減する可能性もある。もしくは、「最終候補に残ったクリエイターには最終面接を設けるなど、より厳格な審査がなされるようになりそうだ。応募したら後は結果を待つだけだった、従来のスタイルが変化する可能性は高い」とA氏が言う。

生成AIの活用が進むなかで、新人のデザイナー、イラストレーター、漫画家、小説家はどのように仕事をすべきなのか。A氏はこのように指摘する。

「公募が盛んになる前のように、クリエイターが自ら営業を行い、コネクションを築き、信頼関係によって仕事を獲得していくスタイルに回帰していくのではないでしょうか。与えられた仕事を黙々とこなすだけでは、生成AI相手では生き残れない。クリエイターにも一定のコミュニケーション能力が必須になると思われます」

筆者の知人で、締切を破らない、スピーディーに仕事をこなすといった強みを持つイラストレーターは仕事を常に抱えている状態だ。編集者とも対面形式で丁寧に打ち合わせをして、信頼関係の構築に余念がない。生成AIに対抗するのは、最終的には人間力なのかもしれない。

