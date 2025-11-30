連日、日本中を震撼させているクマ騒動。クマが市街地に出没し、人を襲撃するケースは後を絶たない。そんなクマが人里にやって来る要因として挙げられるのは、山に食べ物がない一方で、人里には果物が実った樹木がたくさんあるためといわれている。確かに、地方に行くと、空き家の庭に柿などの木が実ったまま放棄されているのを見かける。

空き家は所有権が不明になっているケースも多く、庭の果樹を行政などの第三者が無許可で伐採することも極めて難しい。また、家主が高齢になり、実を採取できずに放置しているケースも見られる。こうした樹木を“放棄果樹”といい、クマの誘引材のようなものになってしまい、クマが人里に出没する原因の一つになっているのだ。

北海道で被害をもたらしているヒグマだが…

さて、放棄果樹とクマを巡る問題は、本州のツキノワグマと、ヒグマが生息する北海道では少々事情が異なるのだという。北海道のヒグマ事情に詳しい環境市民団体「エコ・ネットワーク」の代表・小川巌氏に話を聞いた。小川氏は2020年から、札幌市や市と連携するNPO法人と協力して、放棄果樹を撤去するボランティア「クマボラ」を組織している。【文・取材＝山内貴範】

【写真】ヒグマの好物の源・放棄果樹を伐採する「クマボラ」メンバーたちの姿

営業を止めた観光農園にヒグマが出没

――北海道でヒグマの餌になる放棄果樹が増えている背景には、人口減少や高齢化などの影響が大きいのでしょうか。

小川：本州の放棄果樹はカキのイメージがありますが、私が暮らす札幌郊外ではリンゴ、ナシ、モモなどが中心で、柑橘類を除いてほとんどのモノがあります。札幌の中心部の南側には観光農園を中心とした、果樹園地帯があります。定山渓温泉に向かう観光客を意識して、50〜60年前から整備された観光農園がたくさんあるのです。

ところが、そうした観光農園が、後継者がいないとか、高齢化が進んでいるなどの理由で営業をやめる事例が増えました。小規模なものでも1〜2ヘクタールほどの広さがあり、果樹もたくさんあります。特に多いのがサクランボで、札幌では6月末〜8月上旬にかけて実を付けるのですが、これが格好のクマの餌になってしまうのです。

――ヒグマはサクランボが好きなのでしょうか。

小川：ヒグマは、冬眠から明けた後、しばらくは草やフキを食べています。ところが、夏になるとフキが固くなるので、食べなくなってしまう。それに代わるものとして、ほったらかしになっているサクランボが絶好の餌になるのです。

放棄果樹の伐採に取り組む

――小川さんが行っている活動について、詳しく教えてください。

小川：私たち「クマボラ」は、コロナが流行しはじめた2020年頃に組織しました。NPO法人の「EnVision環境保全事務所」、札幌市の三者で連携しながら、市街地へのヒグマの侵入を防ぐために活動しています。その代表的な活動が、放棄果樹の伐採です。

クマが木登りした際、体毛が樹皮に引っかかることがあります。それを採取してDNAを分析したところ、ある果樹園には5頭のクマが入れ替わり立ち代わりやってきていることがわかりました。夜間に交通量がある国道を横切り、サクランボを食べて帰っていく。それならば、放棄果樹を伐採すべきだと3者で話がまとまり、実施に移したのです。

――果樹の伐採はどのようなプロセスで行うのでしょうか。

小川：札幌市役所にはヒグマ対策を行う部署があり、職員が観光農園や、果樹を作っている農家を調べています。そんな農家にEnVisionが1軒ずつ問い合わせて、伐採の合意を得ます。そして、我々がボランティアに参加してくれる方を集めて伐採を行う流れです。もちろん、許可も得ずに伐採することはありません。

所有者不明の果樹の場合は

――所有者がわかっていない果樹の場合は、どうすればいいのでしょうか。

小川：どんな空き家であっても敷地内の果樹は勝手に伐採できないため、所有者不明のまま残っているものをどうするのかは、最大の課題です。また、何十年も守ってきた果樹を伐ることを嫌がる人も、当然ながらいます。こうした事例は札幌では少数なのですが、丁寧に対応していきたいと考えています。

なお、現在も営業中の果樹園は、周囲を電気柵で固めて、ヒグマの侵入を防ぐ対策を行っています。

――現在、クマボラにはどのくらいのスタッフがいるのですか。

小川：登録しているボランティアは100人くらい。チェンソーを使えるなど、樹木の伐採に慣れている人がたくさんいます。クマが出て困っている人たちにも賛同してもらえるよう、輪を広げるよう努力しているところです。放棄果樹だけでなく、営業している果樹園や、川の周りの草刈りをして、ヒグマが隠れる場所をなくすようにしています。

幸いにも、我々の活動で、ヒグマの目撃情報は明らかに減っているといわれています。少なくとも、札幌では、市街地や住宅地でヒグマに襲われた人は、今年は1人です。札幌は森林と住宅が接している地域が多く、もともとヒグマに遭遇しやすい環境ですから、今後も地道に取り組んでいきたいと考えています。

マスコミの報道の過熱ぶりも問題

――クマ問題に関しては、マスコミの報道が過熱しすぎという意見もあります。

小川：マスコミの報道が過熱していることには、私どもも戸惑いを感じています。私は以前から、“クマ問題は人の問題でもある”と話しています。本来は両者が共存を図るべきなのですが、今はクマがまったくの悪者で、出てきたら殺すという選択肢しかないように見受けられますが、人の在り方は正しいのでしょうか。改善すべき点はないのでしょうか。

クマが餌を求めているところに、たまたま人間が出くわしてしまった。クマも人間が怖いので、人を驚かせてしまった。両者が興奮し、驚いてしまったので、事故につながってしまった。クマが多く出没する地域で、人が早朝に単独で行動するのは極めて危険です。クマがやってくるようなゴミの出し方に、問題があることもあります。

このようなケースも多いと思うのですが、人間が一方的にクマに襲撃されたという文言で語られてしまうのです。

――人の行動にも問題があると。

小川：はい。クマにまつわるトラブルは、人の落ち度や不注意で生じたものもあるはずですが、そういった視点で語られることがほとんどありません。人を襲ってしまったクマを悪者にするだけでは、いくら警察や自衛隊が出動しても解決しないと思います。人間が行動を改めるべき点もあるのではないかと考えます。

クマと人間、共存の道

――クマと人間が共存していくためには、どのような取り組みが必要だと考えていますか。

小川：今まで語られてきたクマへの対処法は、人間がクマの生息域である森で遭遇したケースを想定し、作られていました。大きな声や、クマ鈴などで音を出すなどの対策もそうですね。しかし、現在のように市街地でもクマに遭遇する状況になってしまうと、今までのような対処法ではいけないでしょう。

新たな対処法、マニュアルを作る必要があります。そのためには、実際に市街地でクマに襲われ、ケガをした人に状況などを徹底的にヒアリングすべきです。どういう状況で襲われたのか、一種のパターンが見えてくるはずです。

クマは市街地に、人間を襲うために来ているわけではありません。本州のツキノワグマでも、北海道のヒグマでもそれは同じ。行動のパターンを探ったり、放棄果樹の伐採などでクマを寄せ付けないよう手を打ったりすることによって、共存の道を探っていくべきでしょう。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部