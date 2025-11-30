【香港＝田村美穂、遠藤信葉】香港北部の大埔区で起きた高層マンション火災で、立ち入りが規制されていた現場周辺に２９日、読売新聞の記者が入った。

周囲を漂う焦げた臭いが鼻を突く中、行方不明者を捜すため、警察官らが棟内に向かっていた。

この日午前１１時過ぎ、地元警察による突然の案内で、内外の報道陣約４０人が規制線の中に入ることを許された。住民らの間で捜索活動の遅れなどに不安や不満が高まっており、当局が公開に踏み切った可能性がある。

２階ほどの高さにある遊歩道には、むっとするような強い臭気が立ちこめていた。眼前では焼損した建物が無残な姿をさらし、多数の犠牲者が見つかった出火元の棟は高層階まで真っ黒に焦げていた。

窓ガラスは溶け、外壁には多数の穴が開いている。被害の拡大を招いたとされる修繕工事用の竹製足場は跡形もなかった。消防車のはしごは伸びたままで、至る所に投げ出されていた消火ホースからは水が噴き出し続けていた。

棟内は前日まで２００度の熱に包まれており、捜索活動を妨げているという。香港警察はこの日、温度が下がった２棟の捜索に６００人を投入した。全戸の確認にはさらに時間を要する見込みだ。

「これから遺体の捜索をする」。案内役の警官の説明に緊張感が漂う。白い防護服とマスクに手袋、青色のヘルメットにゴーグルを身につけた約３０人の警官が、建物内に入っていった。まもなく遺体の運び出しに備えて現場を離れるよう促され、報道陣が滞在できたのはわずか３０分ほどだった。

住民に加え、住み込みで働いていた外国人家政婦らにも多くの不明者がいる。外国人労働者の支援団体「外労事工中心」によると、フィリピン人家政婦８２人のうち、約２０人と連絡が取れておらず、中には本国に幼い子どもを残してきた女性もいるという。家政婦として働いていた３０歳代のフィリピン人女性は服などの生活必需品を全て失い、居住者の親戚宅に身を寄せている。安否がわからない仲間を気遣う女性は「ただただ心配。早く新たな情報がほしい」とうつむいた。