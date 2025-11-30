高田純次、“ドジャースカラー”のラーメンに「あららら…」 ロサンゼルスのミシュラン獲得店で戦々恐々

散歩人・高田純次がさまざまな場所で自由気ままに散歩する『じゅん散歩』。

同番組が9月で放送10周年を迎えたことを記念して、7月28日（月）〜12月31日（水）は「じゅん散歩 祝 10周年」特別期間として、さまざまなスペシャル企画を展開してきた。

12月1日（月）〜5日（金）の放送では「ロサンゼルスSP」の最終章となる第3弾が放送される。

ハリウッド、リトルトーキョー＆リトルオーサカ、ベニスビーチ、ビバリーヒルズなどを舞台に、ロサンゼルスで今話題＆人気のスポットを高田純次が爆笑満載で歩き尽くす。

◆絶品ハンバーガーを食べて超ご機嫌！

12月1日（月）の放送では、映画の聖地・ハリウッドのメイン通りにある店「La La Land」でお土産探し。

大谷翔平選手のお気に入りという人気ハンバーガーチェーン店を訪れた高田は、ダブルバーガー＆フライドポテトをいただき、「大谷が食べたと頭にインプットされているから、もうそれだけでおいしいね！」とご機嫌に。

続く12月2日（火）の放送では、ロサンゼルス2大日本人街であるリトルトーキョー＆リトルオーサカへ。リトルオーサカではセレブにも愛される日本人が経営する絶品クレープ店を訪れる。

◆真っ青なラーメンに戦々恐々!?

12月3日（水）の放送では、ベニスビーチの海沿いにある東京オリンピックの金メダリスト・堀米雄斗選手も通ったというスケートパークを訪れる。

また、今ロサンゼルスで人気を集めているというアイスクリーム店を訪れた高田は、店員お勧めの「シーソルト・キャラメルリボン」のアイスに「おいちぃ〜！ベリーグッド！」と感激する。

一方、12月4日（木）の放送では、ビバリーヒルズにある4年連続でミシュランを獲得したラーメン店で変わり種ラーメンに挑戦。

もちろん定番のラーメンもあるのだが、今回高田がいただいたのは、店員お勧めのドジャースにちなんだ青色の冷やしラーメン。「あららら…これは食べる色じゃないね」と戦々恐々の高田だが、いざ食べると意外な反応を見せることに。

ここまでさまざまなグルメを楽しんだ高田は、最終日となる12月5日（金）の放送でロサンゼルスの“食の台所”と言われる2つのフードマーケットを巡る。

そのひとつ、グランドセントラルマーケットでは、ワイルドな手羽先のフライドチキン＆特大ポテトフライで豪快ランチ。一方、オリジナル・ファーマーズマーケットでは精肉店でA5ランクの和牛を見つけるのだが、高田も驚いたお値段とは？