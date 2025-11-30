Photo: にしやまあやか

旅先で外国人旅行者に勇気を出して話しかけたものの、翻訳アプリなしでは会話が続かず恥ずかしい思いをしたことがあります。

そんな経験から試してみたのが、耳に装着するだけでリアルタイム翻訳してくれる「VORMOR V49」。これならもうあの気まずさを繰り返さなくていいかも！

そこで今回は、このイヤホンの実物をお借りして検証してみました。

150言語をカバーする多機能イヤホン

「VORMOR Smart Translation Earphones V49（以下、V49）」は、専用のスマホアプリとの連携で、150種類の言語を瞬時に双方向翻訳できるというイヤホン型の翻訳機です。6種類の翻訳モードを搭載し、旅行や商談、外国語での通話まで幅広く活躍します。

ポケット翻訳機とは違い、常に持ち歩けるイヤホンというところがミソ。片耳4.1gと軽量で、ANCやENCによるノイズ対策もあり音楽イヤホンとしての性能も高めです。

生活防水機能付きで、雨や汗の対策もバッチリ。安心して常備できます。

AIの力を借りて翻訳精度をチェックしてみた

翻訳機能の使用は、「VTrans」という専用のアプリを使います。

翻訳モードは全部で6種ありますが、そのうち無料で使用できるのは4種類。今回は無料の中からまずは「タッチ翻訳モード」を試してみました。これは指定した言語で音声やテキストを入力すると、もう一方の指定言語に音声と文字で訳してくれる機能です。

＜Chat-GPTで作成した中国語のテキスト＞ 在云南省的西双版纳，普洱茶的交易市场每天都吸引着来自全国各地的买家。这里的茶叶不仅按产地、采摘时间来分类，还会根据发酵程度细分为生茶和熟茶。生茶在储存过程中会自然氧化，风味随着年份变化，从清香逐渐转为醇厚；而熟茶则通过人工渥堆发酵，加速转化，口感更加柔和顺滑。资深茶商往往会根据叶底的颜色、条索的紧结程度，以及冲泡后汤色的变化来判断茶的年份与品质。对于新手来说，这些差异很难在短时间内分辨，但在资深行家的眼中，一片叶子就能讲述它的整个旅程。

私には多言語を操れる能力はないので、今回はchatGPTとGoogle AI Studioに協力を要請。中国語の台本をChatGPTに生成してもらい、それをGoogle AI StudioのSpeech Generationで音声化しイヤホンに聞かせてみました。内容は「雲南省のプーアル茶市場」に関する少し専門的な話題だそうです。

＜V49が訳した日本語のテキスト＞ 雲南省の西双版納プーアル茶の取引市場には、毎日全国各地からの買い手が集まっており、ここの茶葉は産地の摘み取り時期だけでなく、発酵の程度によって生茶と熟成茶に細分化されている。生茶は貯蔵過程で自然に酸化され、風味は年の変化に伴って香りからまろやかに変化するが、熟した茶は人工堆積発酵によって転化が加速し、食感がより柔らかく滑らかになる。ベテランの茶商は往々にして葉の底の色の条の警戒度と淹れた後のスープの色の変化によって茶の年と品質を判断する。これらの違いは初心者にとって短時間で見分けるのは難しいが、ベテランのエキスパートの目には、一枚の葉で彼の旅全体を語ることができる。

結果はこんな感じになりました。「人口もちゃんと区別されていて意味の通る日本語になってますね！すごい！

ちなみに、macの読み上げ機能を使用して同じ検証をすると精度が下がったので、機械的な音声には不向きな様子。より人間的な会話音声は精度高く訳してくれた印象です。

海外旅行を想定した会話ではどうか（フリートークモード）

次に試してみたのは「フリートークモード」。

これは相手に片耳のイヤホンを渡し、互いに自分の言語で話すと、順番に通訳してくれるモードです。1文ごとに翻訳をしてくれる感じなので、Aさんが日本語で発話→日本語の文が表示され、英語音声が相手に流れる→Bさんが英語で返す→英語の文が表示され、私のイヤホンに日本語音声が流れる、という流れ。

ここでは、旅行中の利用を想定して、ロサンゼルス国際空港で、日本人旅行者が搭乗ゲートの場所を探しており、アメリカ人スタッフに尋ねる、という設定の台本をChatGPTに作ってもらい、英語部分をSpeech Generationに話してもらいます。

相手にイヤホンを片方渡すというのは少しハードルがありますが、イヤホンを耳に入れなくてもマイクとして渡し、画面を見せるだけでも対応できそう。

お互いにgoogle翻訳を開いて、言語を選択して、入力して…とするよりもスムーズに会話できそうな印象でした。いつでも身につけておけるイヤホンでこれができるのはリアルなシーンでも頼れるのではないでしょうか。

近未来の体験が手のひらの中に

このフリートーク台本をスペイン語でも試してみましたが、概ね同じ翻訳内容になりました。英語と違ってまったく聞き取れない言語でもこれを使えばなんとかやりきれそうですね…！いろんな言語を扱えるって面白い。

直訳っぽさや日本語が少し不自然になるシーンも多少はあるものの、意味が全くわからないほどではありません。

それ以上に、この手のひらサイズのイヤホンとスマホがあれば150の言語にアクセスできるって、人類の進歩すごくないですか。

ここでは紹介しきれなかった機能がまだまだたくさんありますので、気になった方はプロジェクトページもぜひチェックしてみてください。

