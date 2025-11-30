怖くても知っておきたい! 「血便」で受診したら、病院ではどんな検査をする? 【医師が解説】

便に血が混ざる「血便」が見られた場合、自己判断せず医療機関での検査が重要です。血便の原因を調べるために、大腸カメラや必要に応じて胃カメラで内視鏡検査を行い、出血部位やポリープの有無を確認することができます。今回は、「血便」で受診した際の検査内容について坂口先生に詳しく解説していただきました。

監修医師：

坂口 賀基（大塚駅前消化器内視鏡クリニック）

東京大学医学部医学科卒業。その後、東京大学医学部附属病院消化器内科助教などを経て、2024年4月、東京都豊島区に「大塚駅前消化器内視鏡クリニック」を開院。東京大学医学部附属病院開設以来、現在までに実施された早期咽頭・食道・胃・大腸がんに対する内視鏡治療を最も多く実施・指導した実績があり、各種消化器がんに対する内視鏡診療における中心的な役割を担ってきた。医学博士。日本内科学会内科認定医・指導医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医、日本消化器病学会消化器病専門医・指導医、厚生労働省認定難病指定医。

編集部

血便で受診となったら、どのような検査をするのでしょうか？

坂口先生

血便がみられた際は、その原因を調べるために、内視鏡の検査をおこないます。消化管に小型のカメラを挿入し、内部を詳しく観察する検査です。条件が揃えば1回だけの食事制限で、日帰りで内視鏡検査を受けることが可能です。

編集部

胃カメラや大腸カメラのことですか？

坂口先生

そのとおりです。ほとんどの場合、血便で受診された患者さんには大腸内視鏡検査、いわゆる大腸カメラを受けていただきます。血便の性状だけで出血部位が判断しづらい場合には、胃カメラと大腸カメラ両方が必要になる場合もあります。

編集部

検査で状態を明らかにし、治療に進むのですね。

坂口先生

そうですね。大腸カメラを受けることで出血の原因が特定でき、適切な治療ができるようになります。さらに、大腸カメラを受けることで血便の原因だけでなく無症状の大腸ポリープが見つかることもあります。大腸ポリープが見つかれば検査中に切除することでがん化を予防でき、いわば一石二鳥になることもあります。

編集部

「胃カメラや大腸カメラの検査は苦しい・つらい」という話を聞いたことがあります。

坂口先生

たしかに、そうしたイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし最近では、例えば大腸カメラの検査前に飲んでいただく下剤の種類も選べるようになっていますし、鎮静剤や鎮痛剤を使うことで苦痛の少ない検査を受けていただくこともできるので、内視鏡検査が怖いという人は、医療機関に相談してみましょう。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

坂口先生

血便が出た場合には、大量の出血でなくてとも、危険な病気が体の中に潜んでいる可能性があります。「大丈夫だろう」と自己判断せず、早めに医療機関を受診しましょう。

※この記事はメディカルドックにて【血便は“少量”でも危険!? 血便が出たときに考えられる病気や対処法を医師が解説!】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。