俳優・妻夫木聡(44)が主演を務める日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(TBS系・日曜後9・00)の第8話が30日に放送される。ドラマの内容が同日に開催される「G1ジャパンC」の“サイン馬券”につながっているとネットで話題となっている。

10月12日から放送が始まった日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」。豪華なキャストと競馬界からのサプライズ出演で盛り上がりを見せている。

豪華出演者やストーリーが感動を呼んでいる同ドラマ。さらに、毎週のように「ザ・ロイヤルファミリー」のスペシャルゲストやエピソードタイトルに関連する馬が、G1や重賞レースで馬券に絡んでいるとネットで話題となっている。

23日に放送される第7話のエピソードタイトルは「口取り式」。さらにこの日の放送にはスペシャルゲストとして坂井瑠星騎手が出演することが発表された。SNSでのビジュアル写真では緑帽子を被った「社台RH」の勝負服に似ている勝負服を着用した姿があった。

同日に開催された「G1マイルCS」では、「社台RH」のジャンタルマンタルが優勝して、春秋マイルG1制覇。さらに日本において牡馬が出走できる全マイルG1を制覇も達成した。さらに3着には、高杉吏麒騎手が騎乗した15番人気ウォーターリヒトが入着した。同作でチーム山王の窮地を救った佐木隆二郎を演じるのは俳優の高杉真宙だった。

30日に放送される第8話のエピソードタイトルは「相続馬限定馬主」。そしてこの話から俳優・中川大志が登場する。

同日には「G1ジャパンC」が開催される。競馬ファンは「カランダガンとアドマイヤテラの相続馬」「中川大志のレザージャケットが緑だからカランダガンの勝負服と被る」「中川大志のジャケット緑だから6枠じゃない！？」「相続馬限定馬主ならサイン馬券は唯一の外国馬カランダガンか？相続継承馬主ならこれ？」「アドマイヤも継承になるのかな？」「ロイヤルファミリー同世代は22年生まれの現5歳世代だから5歳馬から本命候補を探すか」「父が亡くなっている種牡馬から継承されてる馬を探すべきか…」などと予想する声が上がった。