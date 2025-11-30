熟年婚の浅野ゆう子、久々“夫とのデート”2ショットに反響 「幸せが溢れていますね」「旦那さんが羨ましい」
俳優・浅野ゆう子（65）が29日、自身のインスタグラムを更新し、「夫とのデート」2ショットを披露した。
【写真】浅野ゆう子、久々の夫とのデート…2ショット
日光東照宮を訪れたようで、「今年も1年間ほぼほぼ毎週のように還暦野球を楽しく勤しんでいた夫がようやくオフになり久々に二人でお出かけ」と報告。「207段の階段を登りきり息があがりました」とつづった。
さらに、ハッシュタグで「#久々の#夫とのデート#連れてってくれて#ありがとう」と感謝を伝えた。
ファンからは「めっちゃ素敵」「幸せが溢れていますね」「旦那さんが羨ましい 抱きしめたい2025年」など、多数のコメントが寄せられている。
浅野は57歳だった2017年の年末、同世代の一般男性と熟年婚。「お互いこの年齢で…とも思いましたが、この年齢だからこそ、互いの健康に気遣いつつ、寄り添いながら穏やかに、これからの人生を歩んでいこうと決めました」と伝えている。
