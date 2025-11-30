『少年忍者』活動終了でファンに衝撃も…”転生”して活躍する元ジュニアたちが続々と

６組のジュニアグループが今年で消滅…

11月12日、STARTO ENTERTAINMENTは16人組のジュニア内グループ『少年忍者』が同30日をもってグループ活動を終了することを発表。ファンが衝撃に包まれている。

「ジュニアを巡っては、今年２月に『HiHi Jets』『美 少年』『7 MEN 侍』の３組が事実上の解散となりました。彼らや少年忍者の一部メンバーを集め、『ACEes』『KEY TO LIT』『B＆ZAI』という新たなユニットが誕生したんです。さらに、関西ジュニアの『Lil かんさい』も４月１日をもって個人での活動に専念するとして、実質的な解散に。

’22年５月結成の比較的に新しいユニットだった『Go!Go!kids』も今年７月24日付でグループ活動を終了しており、少年忍者を入れると今年は６組のジュニアグループが消滅します」（芸能ライター）

なお、先日は’24年６月末でSTARTO社を離れたGo!Go!kidsの元メンバー・三村航輝（17）が、大手芸能事務所・スターダストプロモーションに所属することが判明。スターダストへの移籍と同時に『三村航輝カレンダー2026』（12月26日）の発売も発表され、

〈三村航輝がスタダに所属したのは衝撃的すぎる〉

〈三村くん、まさかのスタダ入りしてた！〉

〈三村くん、どういう経緯でスタダに入ったの!?〉

〈三村くん、スタダ加入なのか！ いつまでもデビュー出来ないって考えたら、新たな道を模索するよね……〉

と、驚きの声が続出した。

グループに所属したという情報は明らかになっていないだけに、現在のところ三村はひとまずソロで活動していくものとみられる。

その一方で、近年はLAPONEエンタテインメントの11人組ボーイズグループ・『JO1』の白岩瑠姫（28）、『INI』の田島将吾（27）をはじめ、“元ジュニア”がさまざまなボーイズグループで活躍中だ。

活躍する“元ジュニア”たち

元ジュニアの郄橋颯（27）も、退所の数年後に大手のホリプロから初のダンス＆ボーカルグループ『WATWING』のメンバーとしてデビュー。郄橋は、類まれなる歌唱力やダンスのスキルを生かしてソロでミュージカルにも出演するなど、活躍の場を広げている。

また、前出のJO1を輩出したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』出身の『OWV』メンバー・浦野秀太（28）も、かつてジュニアに在籍した１人。OWVは吉本興業所属とあってテレビのバラエティに出る機会もあり、浦野はお昼の番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）の火曜レギュラー（隔週）を担当している。

今年８月５日のオンエアに、旧ジャニーズ事務所に所属していた中山優馬（31）がゲスト出演した際、浦野は事務所にいた時代に中山のバックダンサーを務めたことがあると、告白していた。

「そして、今年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場が決まったグローバルボーイズグループ『＆TEAM』のYUMAも、関西ジュニア出身だといわれています。本名で登場していたアイドル雑誌の切り抜きや、テレビ出演時の動画がSNS上で話題になった時期があるんです。当人は“元ジュニア”を押し出しているわけではなく、あくまで一部のファンなら知っているという段階でしょうが……」（前出・同）

今後、少年忍者のメンバーも現在のSTARTO社を退所し、三村のように大手事務所に移籍する、もしくはほかのボーイズグループでデビューなど、“転生”の流れがあり得るかもしれない。いずれにせよ、少年忍者16人の未来が明るいものになることを、願うばかりだ。