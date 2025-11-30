大至急！【ミスド】へ走れーーーッッ！！ ビジュ華やか♡「ファンシードーナツ」

【ミスタードーナツ】の公式サイトには載らない幻のドーナツが、店頭でゲリラ販売されている模様。ミスドでは、食品ロス削減の一環として取り組んでいる「ファンシードーナツ」という、オリジナルドーナツを販売しています。いつ・どこで販売されるかわからないため、出会えたらとってもラッキー！ そこで今回は、見つけたら嬉しいレアドーナツを紹介します。

リボンがポイントの大人可愛いドーナツ

@megumiko_maniaさんが店頭で見つけた「リボンホワイトチョコレート」は、チョコレート生地にホワイトチョコレートをコーティングした、贅沢感のあるドーナツ。シンプルな組み合わせですが、チョコレートのラインや一緒にコーティングされたリボンで、大人可愛く仕上がっています。

限定とは思えない豪華な組み合わせ

「クッキー & ホワイトリング」は、たっぷりのザクザクココアクッキーとホワイトチョコレート、シュガーの組み合わせで見た目が華やか。食べる前から美味しさを予感させる組み合わせになっています。限られた個数での販売にも関わらず、こんなに豪華なドーナツを楽しめるのがファンシードーナツの魅力です。

カラフルなカラースプレーでおめかし

ホワイトチョコレートでコーティングされたドーナツの上に、カラースプレーをトッピングした「カラフルホワイトチョコレート」。表面が真っ白になっているので、ピンク・イエロー・オレンジの色合いがより鮮やかに映って、とっても華やかに。ドーナツはチョコレート生地なので、チョコレートの風味もしっかり楽しめそうです。

ごつごつザクザクな食感も楽しんで

隙間なくトッピングされたクッキーがインパクト抜群な「クッキー & ストロベリーリング」。ドーナツをコーティングしているストロベリーチョコレートを隠すほど、たっぷりとトッピングされたクッキーはゴツゴツしていて、食べ応えも期待できそうです。

【ミスタードーナツ】の「ファンシードーナツ」は、販売期間が終了した限定ドーナツの食材を使って作られるレアドーナツ。使われている食材がどのドーナツで使っていたものかを考えるのも楽しいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる