元ザ・ビートルズのポール・マッカートニー(83)が、片目の視力を失った歌手のエルトン・ジョン(78)を気にかけているという。2024年の夏、フランス滞在中に感染症にかかり、右目が見えなくなったエルトンだが、ポールやザ・ローリング・ストーンズのメンバーなど、業界のたくさんの仲間たちからも支えられていると明かしている。



【写真】取材を受けたエルトン・ジョン しっかりカメラ目線で、右目の視力を失っているようには見えない

「バラエティ」にエルトンは「ポール・マッカートニーは、僕の様子を見にFaceTimeしてきてくれる。嬉しいことだよね」と話した。「彼やピート・タウンゼント、ミック・ジャガーみたいな人たちから受けている愛情は素晴らしいよ。ほかにも、キース・リチャーズから『元気でやってる？僕らが君を愛してるって知ってるよね』みたいなメールをもらったりするとさ、それだけで幸せな気持ちになる」とさまざまなアーティストが心配してくれていると明かした。



2023年にツアー活動から引退したエルトンだが、先日のF1シンガポールグランプリなど、今でもたまにステージには立っており、「まだプレイはできるよ。まだ歌うこともできる」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）