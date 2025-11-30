ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が２９日までにスポーツ報知の独占インタビューに応じ、気になる質問に「〇」「×」で答えた。大谷翔平投手（３１）のＷＢＣ出場、山本由伸投手（２７）の開幕投手の可能性、佐々木朗希投手（２４）の起用法、来季のサイ・ヤング賞争いなどについて語り尽くした。（取材・構成＝柳田寧子、安藤宏太、村山みち）

＊ ＊ ＊ ＊

―朗希は場合によっては救援に戻ってもらう？「×」

ロバーツ監督（以下ロ）「朗希は先発投手だと思っている。彼が成長するために先発が最適だと思っている。彼は先発投手としてドジャースと契約した。昨季はけがもあってリリーフでしか投げる機会がなかったので、彼も同意した。しかし、来季は我々は先発としてチャンスを与えるつもりだ。彼が途中で（リリーフに）転向しなくていいパフォーマンスを見せることを望んでいる。彼次第だ」

―朗希にも中４日で投げてほしい？「×」

ロ「それよりも（中５、６日で）１日多く休みを与えることは、彼にとっても助けになると思う」

―朗希の成長に驚いた？「〇」

ロ「序盤で自信を失ったが立ち直り、プレーオフではチームを救った。これは彼にとっても大きいこと。大きな自信になったと思う。来季もチームを助けてくれるだろう。（序盤は）とても心配だった。とてもね。彼は非常に静かでシャイな若者だ。だけど今季でチームになじみ、米国、ＭＬＢの環境に慣れて、いい投球を見せたと思う。彼は成長している」

―山本がポストシーズンで中０日、中１日で登板を志願したことには驚いた？「×」

ロ「いや、驚かなかった。彼には素晴らしい闘争心があり、チームが勝つために自分ができることを何でもやる選手だ。だからワールドシリーズ第３戦でリリーフで準備したことも、第７戦で中０日で投げたことも驚かなかった」

―ＷＳ３連覇には自信がある？「〇」

ロ「３回目については確信している。４回目となると少し先走っているけどね」

―日本食は大好き？「〇」

ロ「最近のお気に入りはうどんかな。トンカツ、チキンカツも。いろんな種類のラーメンも好きだし、カレーライスも梅干しの入ったおにぎりも好きだ。唯一苦手なのは納豆だね」

【取材後記】 ロバーツ監督のインタビューが行われた日は、テレビ各局の取材が立て続けに入り、タイトなスケジュールだった。スポーツ報知に割り当てられた順番は最後。１時間以上の取材攻勢だったとあって、さすがの指揮官もややお疲れモードだった。

それでも、椅子に腰掛けて用意されていた水をグビッと口に入れると、スイッチが入ったように語り尽くしてくれた。ジョークあり、本音あり。山本の開幕投手について問うと、「うーーーーん…」と真剣に頭を悩ませてくれた。

多くの日本人の関係者と満面の笑みでハグや握手を交わす姿が何度も見られた。こんな人懐っこくて、誰にでも心を開く性格こそが、名将たるゆえんだろう。大谷、山本、朗希とも良好な関係を築いて、お互いに信頼し合っている。黄金期を迎えようとしているスター軍団のドジャースにロバーツ監督は欠かせない存在だ。（メジャー担当キャップ・安藤 宏太）

◆デーブ・ロバーツ（Ｄａｖｅ Ｒｏｂｅｒｔｓ）１９７２年５月３１日、沖縄・那覇市生まれ。５３歳。米国で育ち、９４年ドラフト２８巡目（全体７８１位）でタイガースに指名された。９９年にインディアンス（現ガーディアンズ）でメジャーデビュー。０２年から所属したドジャースでは野茂英雄、石井一久と同僚だった。通算８３２試合で打率２割６分６厘、２３本塁打、２１３打点、２４３盗塁。１０年に見つかった血液のがんを克服し、パドレスのフロントなどを経て１６年からドジャースの監督を務める。