「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二（45）が30日、自身のインスタグラムを更新。自身の投稿への歌手GACKT（52）のコメントに「いつも勉強になるお言葉感謝致します」と反応した。

樽美酒は26日、最近じんましんに悩まされていることを公表。検査の結果、「先生といろいろ話した結果、トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来てるんではないかということでした」と報告していた。

これに、GACKTは自身のX（旧ツイッター）で「これ、ボクも経験したことがある。トレーニングしてるのに『なんでだ？』って思うよな」と、自身も同じ症状を患ったことがあることを告白。「トレーニングは身体を強くするためにある」としつつも、「けど、やり方を誤れば一気に“身体の抵抗値”が落ちる」とも指摘。「負荷をかければ成長するが、回復が追いつかないまま続ければ、中枢の疲労が蓄積し痛みの閾値は下がる。本来なら問題にならない刺激でも、身体が“ダメージ”として扱い始める。交感神経が張り付き炎症は強くなる。睡眠の質も落ち修復も追いつかない。結果、同じ動作でもケガにつながる」と警鐘を鳴らした。

体をいじめることと、回復のバランスが重要だとし、「結局、強さは“負荷”ではなく“回復とのバランス”で決まるんだよな。鍛えることは大事だが、壊れるまでやるのはトレーニングじゃない。自分の身体が今どんな状態にいるか、それを感じ取れるかどうかが分かれ目」と持論。あらためて「学び続けるしかない。身体は嘘をつかないから」とつづり、樽美酒には「早く回復することを祈ってるよ」と、見舞いの言葉を送っていた。

これに対し、樽美酒は黒バックの画像で「GACKTさん、本当いつも勉強になるお言葉感謝致します」と感謝のメッセージを投稿。

さらに「身体が元気に動けるのもあと少しと考えるとどうしても“休憩”というものを無視してしまいます。寝ているときの無の感情よりもトレーニングで感じる苦しいやら達成感の方を優先してしまいます もう一度やり直しですね」と反省。「トレーニングの達成感をゴールと考えず“ベストな休憩”をゴールと考え、そこからの逆算でトレーニングを組み立てていくことを考えないといけないなと思います」とつづった。

「難易度たけぇ〜 くそぉ、、オモロい！なんて人生面白いんすかぁ」と樽美酒。「いつも守ってくださる先輩方！いつも支えてくださるファンの皆様方ありがとうございます！そして父ちゃん母ちゃん産んでくれてありがとう」と感謝。「そんなことを思いながらホテルの部屋、全裸でプランクで体幹を鍛えながらインスタ更新。フルちんプランクニキ うん、、とりあえず今日のところはまだ睡眠よりもトレーニングを優先してます、、ごめんなさい そんな感じで今日も仕事頑張ります」と記した。