そのルックスからは想像できない、超強気の選択が飛び出した。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第2試合に出場したKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が“ボディ麻雀”とも称される、全身でぶつかるような強気の麻雀を展開。見事な親跳満をアガり切ると、対戦相手が思わずびっくりした変顔になる珍場面も生まれた。

【映像】高宮のボディ麻雀にびっくり変顔になった内川

抜群のスタイルでグラビアでも活躍する高宮が、東1局から麻雀で魅せた。配牌は面子が1つもなく、ドラもないという見栄えのしないものだったが、3巡目にダブ東を対子にすると、8巡目にもう1枚持ってきて暗刻に。リーチしてツモれば、それで親満貫になるだけに、急激にチャンスが広がった。

ただ先手を取ったのはEX風林火山・内川幸太郎（連盟）。12巡目の一盃口確定のペン3筒で先制リーチを打ってきた。さらに赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）もタンヤオ・赤の三万・五万のシャンポン待ちでテンパイして追いついた。高宮からすれば完全に後手を踏んだ格好だ。

それでも15巡目、赤5索を引いてテンパイ。あとは思い切って6索を切れるかというところ、少考の後に6索を切って3・4筒の並びシャンポン待ちでリーチを決断した。積極的な姿勢が生んだリーチは功を奏す。2巡後、見事に3筒をツモり、裏ドラも1枚乗るサービス。リーチ・ツモ・ダブ東・赤・裏ドラの跳満1万8000点と、いきなり高打点のアガリを消めた。

このアガリにファンも「よっしゃー」「つえええ」と驚いたが、最も驚いた様子だったのが内川だ。思わず口をすぼめるような表情になったところをカメラが捉えると「内川もびっくり」「ウッチーの顔が秀逸」と、そのリアクションでも盛り上がっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

