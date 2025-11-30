人気料理研究家であるウー・ウェンが、11月28日放送の『徹子の部屋』に出演し、日本人の夫との別れ、そして自身のシンプルな料理スタイルが確立した経緯を語った。

【映像】生前の夫との家族写真（実際の映像）

中国・北京に生まれ育ったウーは、大学卒業後、仕事を通じて日本人男性と知り合い、27歳で来日して結婚した。夫はアートディレクター/デザイナーであり、中国料理とは直接関係のない分野であったが、中国料理研究家になりたいと思うほど中国料理が好きだった。

しかし、ウー自身は「日本に来るまでお料理を作ったこともなかった」。しかし、結婚して初めて料理を作らなければならない状況になった際、中国で母が作ってくれた家庭料理を思い出して作り始めた。

夫は「嫁をもらったから、みんなで食べに行こうよ」と、多くの友人を家に連れてきたとき、ウーが作った料理を「すごく喜んで食べてくれて、家庭料理を広めた方がいい」とすすめられたという。

そんな中、夫は20年前に病で他界。夫が亡くなったとき、子どもたちは小学4年生と6年生だった。「両親から『中国に帰ってきなさい』と言われたり、私的にはその方が楽なんですけれども、子供たちが日本人だから日本で頑張って育てていこうと思った」と明かす。

そして、子どもたちを大きく育てるには「料理しかない」と考え、「健康の体と、毎日美味しいって言ってくれる食卓」を頑張って作ろうとした。この、忙しい中でも簡単に作れる「シンプルな素材と調理法で作る中国の家庭料理」が、今やウーの持ち味となり、人気を博している。

（『徹子の部屋』より）