『キミプリ』響カイト「キュアコネクト」に変身 佐久間大介の演じるキャラがプリキュアに【名乗り＆設定画あり】
テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ）の第42話が30日、ABCテレビ・テレビ朝日系で放送され、Snow Manの佐久間大介が演じるキャラクター・響カイト（18歳）が、新たなプリキュア「キュアコネクト」に変身した。あわせてキュアコネクトの設定画と場面カット、佐久間からのコメントが公開され「声が出るほどに嬉しかったですし、誇らしくもありました」と喜んでいる。
【画像】マントが美しい！キュアコネクトの変身シーン！公開された場面カット
第42話は、老若男女に愛される“レジェンドアイドル”響カイトのライブ中、アイドルプリキュアたちの敵・ジョギが出現。カイトは親友のカズマが、ジョギになっていたことを知ると、カズマとの絆を取り戻すため歌う事を決意する物語が展開された。
そして、親友を想う強い気持ちが一瞬の奇跡を生み「キミと奏でる、ハートの絆！空の向こうへ、キュアコネクト！」の名乗りとともに、キュアコネクトに変身。レジェンドアイドルの風格を感じるデザインで、歌を聞かせていた空のような透明感溢れるターコイズブルーのマントを披露した。
佐久間は、カイトがキュアコネクトに変身したことに「カイトがキュアコネクトに変身することは、アフレコの少し前に教えていただき、『おお！ ついに！』と思わず声が出るほどに嬉しかったですし、誇らしくもありました」と喜んだ。
また、設定画を見て「キュアコネクトのビジュアルは、アイドルプリキュアよりも少し大人っぽく、憧れの存在と感じられるようなデザインで、とにかくカッコいいという印象でした」と興奮。
物語については「この42話では、カズマ（ジョギ）とカイトの友情が丁寧に描かれていたことが印象的で、友達と仲違いしてしまっても、向き合えばまた理解し合えるということを教えてもらいました。皆さんにも42話で描かれた友情を味わっていただきたいですし、ご覧いただいた経験が生きるような出来事があれば嬉しいです」と伝えた。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
