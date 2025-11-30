ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡íÆüËÜ¤Î»êÊõ¡í¤Ï¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¡ÈÄ¶°ìÎ®¡É ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É ¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡©
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó 3¡¼0 ¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¡Ê11·î29Æü¡¦ÃË»ÒÂè6Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¾ÅÄÍ»Ö¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼
¡¡Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬Í×µá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ÎÀ¾ÅÄ¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¿³È½¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Ã²¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÂè6Àá¡¢ÂçºåB¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£»î¹çÃæÈ×¤Î1ÅÀ¤òÁè¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¡¦À¾ÅÄ¤¬ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤ò¤á¤°¤Ã¤¿Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤â°ìÎ®¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤ò5¡½7¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¡¢ÂçºåB¤Î¥µ¡¼¥Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ê¡¼¤Ç¡¢¹ÅçTH¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬ßÚÎö¡£À¾ÅÄ¤¬¤³¤ì¤ò½¦¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹ÅçTH¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Õ¥í¥¢¥¿¥Ã¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢À¾ÅÄ¤Ï¼ç¿³¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¥³¡¼¥È¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«¤éÅÁ¤¨¡¢¹ÅçTH¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æþ¤ë·Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬ºÆ³«¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ11¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ò¾Î¤¨¤ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¡×¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¾ÅÄ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¡ª¡×¡ÖÀ¾ÅÄ¼«Ê¬¤Ç¿½¹ð¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤À¤Ê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë14ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçºåB¤Î¹¶·â¿Ø¤ò¸£°ú¡£À¾ÅÄ¤Î³èÌö¤â¸÷¤ê¡¢ÂçºåB¤Ï3¡¼0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë