『じゅん散歩』ハリウッドからリトルトーキョー…10周年記念でLAを歩き尽くす
散歩人・高田純次が“一歩一会（いっぽいちえ）”をテーマにさまざまな場所で自由気ままに散歩をしてきたテレビ朝日系『じゅん散歩』（毎週月〜金 前9：55 ※一部地域を除く）の放送10周年を記念して、12月1日から5日の放送では「ロサンゼルスSP」の最終章となる第3弾を放送する。
【写真】今では健脚となった高田純次 片足でもふらつくことなくしっかり立つ
1日の放送では、映画の聖地・ハリウッドのメイン通りにあるお土産屋さん「La La Land」でお土産探しをすることに。広い店内にはハリウッドにちなんだものや映画に関するものなど、豊富な品揃えに驚嘆。 そんな中、“ハリウッドらしい”お土産を探すことにした高田は珍お土産を発見？ はたして何をゲットしたのか。
また、大谷翔平のお気に入りという人気ハンバーガーチェーン店を訪れた高田は、ダブルバーガー＆フライドポテトを食べることに。「大谷が食べたと頭にインプットされているから、もうそれだけで美味しいね！」とご機嫌の高田は、「バッターボックスに立ったら、打てそうだよ」ともはや気分は大谷となる。
2日の放送では、ロサンゼルス２大日本人街リトルトーキョー＆リトルオーサカへ。リトルトーキョーでは、お寺を発見しお邪魔することに。なんとここでは現地の人たちのためにお経を英語で唱えることもあるそう。そこで住職に般若心経を英語で披露してもらうのだが、何を言っているのかさっぱり理解できない高田は困惑。 一方、リトルオーサカではセレブにも愛される日本人が経営する絶品クレープ屋さんを訪れる。
3日の放送では、ベニスビーチの海沿いにある東京オリンピックの金メダリスト・堀米雄斗も通ったというスケートパークへ。スケボーを楽しむ人たちのスゴ技の数々に高田は大興奮。 また、今ロサンゼルスで超人気を集めているというアイスクリーム屋さんを訪れた高田は、店員さんお勧めの「シーソルト・キャラメルリボン」のアイスをいただき、「おいちぃ〜！ ベリーグッド！」と大感激。 お気に召した高田はダブルのアイスをペロリと完食する。
4日の放送では、ビバリーヒルズにある４年連続でミシュランを獲得したラーメン店で変わり種ラーメンに挑戦！。 今回高田が食べたのは、店員さんお勧めのドジャースにちなんだ青色の冷やしラーメン。 「あららら…これは食べる色じゃないね」と戦々恐々の高田ですが、いざ食べると意外な反応を見せることに。
最終日となる5日の放送はそんなロサンゼルスの“食の台所”と言われる２つのフードマーケットを巡る。その1つ、グランドセントラルマーケットでは、ワイルドな手羽先のフライドチキン＆特大ポテトフライで豪快ランチ。 一方、オリジナル・ファーマーズマーケットでは精肉店でA5ランクの和牛を見つけるのですが、その価格に高田は驚愕することに。
