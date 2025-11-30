『仮面ライダーゼッツ』出演中の小貫莉奈が報告「家族が増えました」 名前は『仮面ライダーギーツ』のロポから
現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』に南雲なすか役で出演する俳優の小貫莉奈が24日、自身のXを更新。“家族”が増えたことを明かした。
【写真あり】小貫莉奈が報告「家族が増えました」 ロポちゃんを抱っこする小貫莉奈
小貫は「なんと、家族が増えました 譲渡会で出会った、1歳2ヶ月の女の子です」と新しく迎えた愛犬を愛おしそうに抱っこする写真を公開。小貫は『仮面ライダー』（2022）では、我那覇冴／仮面ライダーロポ役を演じていた。ロポはオオカミがモチーフで、愛犬について「名前は『ロポ』ちゃん。家族みんなが『ロポに似てる』と言ってくれて、この名前に決めました。ロポちゃんのように、強く、たくさんの愛情に包まれて育ってほしいです」と明かすと「ロポちゃんのこと、これからよろしくお願いします」と呼びかけた。ちなみに「吠え方もオオカミみたいなんです」としている。
この投稿にファンは「赤のリードがブーストバックルと一緒ですね！」「なんという素敵な名前！」と反応していた。
