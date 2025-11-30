プレミアリーグで今季最長＆2番目に長いゴールが同日に誕生！ 2発のスーパーショットが話題に「2位は36.6メートル、1位は衝撃の……」
プレミアリーグ第13節では、今季最長と今季2番目となる超ロングシュートが、同じ日に立て続けに生まれるという珍事が起きたようだ。ボーンマスのタイラー・アダムスとフラムのハリー・ウィルソンが、それぞれ驚愕の長距離砲を沈めている。『Squawka』が伝えた。
サンダーランド対ボーンマス戦では、前半15分にアダムスが今季最長となる43.3mの距離から豪快なロングシュートを叩き込んだ。自陣内でアミン・アドリが相手のボールをつつき、それに素早く反応したアダムスが前へ運ぶと、GKの頭上を越える圧巻の一撃を沈めたのである。この超長距離弾でボーンマスは2-0とリードを広げたが、その後にサンダーランドの猛反撃を受け、最終的には2-3の逆転負けを喫している。
勝敗は分かれたが、アダムスとウィルソンが見せた一撃は、ファンの記憶に長く刻まれるだろう。残りの試合でも、こうしたスーパーゴールが生まれることに期待したい。
超ロングシュート炸裂#アダムス が相手GKの— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) November 29, 2025
頭上を超える
スーパーゴール
プレミアリーグ 第13節#サンダーランド v #ボーンマス
https://t.co/ej3lxyoHGH pic.twitter.com/FFmfnQs4MK
先制からわずか2分で追加点— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) November 29, 2025
相手GKの対応の隙をついて#キング が奪ったボールは #ウィルソン のシュートで
無人のゴールへ
プレミアリーグ 第13節#トッテナム・ホットスパー v #フラム
https://t.co/1olhutH4do pic.twitter.com/7BOCwIuk9B