自身の創作物を他人に評価される環境に身を置くことは、かなりの勇気が必要になる。ただ、自分を信じてくれる人が1人でもいれば、その荒波に立ち向かうことができる。その“人”が人間ではなくても、その点は揺るがないだろう。Xに投稿された『ユウコさんとレイカちゃん』は、創作活動の葛藤や喜びを描いた漫画だ。

親しみやすいキャラデザと共感しやすいストーリーが特徴的な本作の作者・やだオスカルさん（@yada_oscar）に、制作秘話などを聞いた。（望月悠木）

■“触れること”がテーマ

――周囲に馴染めず、絵を描くのが好きな女性と幽霊の物語でしたね。

やだオスカル（以下、やだ）：制作した当時はコロナ禍で、他者に触れることが難しい状況でした。「“触れること”をテーマに描いたら面白そうだな」と思ったのが始まりです。“触れること”を物語のゴールにしたかったので、主人公のレイカちゃんは人と接点がなく、つまりは人に触れることがないキャラクターに決めました。

――ユウコと出会い、コンテストに応募するというストーリー展開は、どのように決めていきましたか？

やだ：他者と接点がないレイカちゃんが、好きな絵を通して周囲とつながっていくまでの過程を、“触れること”にフォーカスしてストーリーを組み立てました。また、レイカちゃんの成長を描くにあたり、“自分の心に触れる”という工程も必要だと考え、レイカちゃん自身が過去の自分と対峙するシーンを用意しました。シンプルなエピソードですが、ドラマチックなシーンにできたと思っています。

――切なさがありながらも、前向きなラストでしたね。

やだ：ユウコさんとの交流を経て成長したレイカちゃんを描きたく、女の子との交流シーンを設けました。“最後には握手を通して直接人に触れることができた”という終わり方は、自分でも気に入っています。

■ユウコの登場シーンの狙い

――レイカとユウコの誕生経緯を教えてください。

やだ：レイカちゃんは他者と交流がない設定なので、なるべく偏屈な性格にしました。「だったら見た目にも無頓着だろう」と思い、髪の毛もボサボサにしています（笑）。ユウコさんは、良くも悪くもおせっかいなおばさんをイメージしました。

――レイカの口から出てくるユウコの登場シーンのインパクトは絶大でした。

やだ：周囲と距離を取っているレイカちゃんに、お構いなしに近寄るユウコさんのおせっかいさと、すり抜ける幽霊の特徴を“出会いのコマ”で表現したくて、あのシーンが生まれました。小さいキャラと大きなキャラのリアクションを1つのコマに収めるのは意外と難しいのですが、これならどちらのリアクションも描けるので一石二鳥でした。

――現代を黄色、過去を青色で描くなど、読みやすさにも工夫されていましたね。

やだ：一般的な漫画でも回想シーンはコマの形を変えたり、外側を黒く塗ったりしますが、本作では黄色と相性のいい青色で表現しました。コマを角丸にして回想シーンを表現することも考えましたが、当時使用していた制作ソフト「CLIP STUDIO」の設定方法がわからず、断念しました……。

――今後は漫画制作をどのように進めていく予定ですか？

やだ：2025年7月から「JAF Mate Online（JAFメイトオンライン）」にて、『JAF会員が遭遇！ 本当にあった怪奇談』を連載しているので、チェックしてもらえると嬉しいです！ また、僕が運営しているブログ『やだオスカルWEB』では、自分ルールを紹介したエッセイ漫画『ぼくはルールに縛られたい』なども読めるので、こちらも覗いてもらえればと思います。

©️ やだオスカル

（文・取材=望月悠木）