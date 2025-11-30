エールディヴィジ第14節のNECナイメヘン対スパルタ・ロッテルダムの一戦で、小川航基が2ゴールを挙げる活躍を見せ、チームを3-1の勝利に導いた。この勝利により、NECは3連勝を飾り、リーグ4位に浮上している。



小川は前半10分、自らが起点となり右サイドへ展開すると、ゴール前で味方の絶妙な落としを受ける。体勢を崩しながらも冷静にダイレクトで左サイドネットへ流し込み、鮮やかな先制点を決めた。



さらに前半ロスタイムには、PKを右下隅に沈め、自身の今季リーグ戦得点数を6に伸ばしている。小川は70分に塩貝健人と交代してピッチを退いたが、その存在感は際立っていた。



小川の決定力は、チームにとって欠かせない武器となっている。途中出場の塩貝と共に、今後も日本人選手がオランダの地で躍動することを期待したい。



