SNSで同級生たちの結婚報告をよく目にします。大体は結婚式を挙げているのですがどうやって資金を貯めているのか、将来のために知っておきたいです

結婚費用の相場

2024年に発表された「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」によると、挙式、披露宴・ウエディングパーティー総額の平均は343.9万となりました。また、挙式を含めた結婚に関するすべて（結納・挙式・披露宴・新婚旅行なども含む）の平均総額は、約454.3万円 との報告があります。

もちろんこれはあくまで平均であり、地域や内容、ゲスト数、演出、新婚旅行の有無などによって大きく変わります。そのため、あくまで「目安としての相場感」として押さえておくのが賢明です。



結婚資金の主な内訳（挙式・披露宴・指輪・新婚旅行・新生活など）

「結婚」にかかる費用は複数の要素に分かれており、どこを重視するかで費用は大きく変わります。最新データを踏まえると、主な内訳と金額の目安は以下のようになります。



挙式・披露宴（またはウエディングパーティー）：平均約343.9万円。会場費、料理・飲食、衣装、演出、写真・映像、引き出物などが含まれる。 新婚旅行：新婚旅行を行うカップルの平均費用は、結婚費用全体に加えて存在します。全国平均総額のうち、新婚旅行分は 約61.6万円 が目安とされています。 新生活の準備（住居、家具・家電、引越し費用など）：新婚生活開始時にかかる費用として、家具やインテリア、家電を購入する人が多く、平均支出額として「家具・インテリア代：約24.4万円」「家電：約28.8万円」という報告があります。



ただし、「披露宴を小規模にする」「新婚旅行を控える」「新生活の準備を抑える」など選択肢を変えれば、必要な金額は大きく下げることができます。



貯金ゼロでも結婚できる？資金を用意するための現実的な方法

平均が450万円前後となると、「貯金がほとんどない」カップルにとっては高く感じられるかもしれません。しかし、最新の調査では、結婚式のスタイルが多様化していることも示されています。

たとえば、「結婚式の内容に関しては、定番やしきたりにとらわれず、二人の価値観に合った自由なやり方をすればよい」と考える人の割合は、3年連続で約9割に上っています。

この傾向を生かし、披露宴をコンパクトにしたり、少人数ウェディングにしたり、あるいは「会費制パーティー」「二部制結婚式」など費用を抑えるスタイルを選ぶことで、出費を大幅に削減できます。調査でも、そうした多様な形式を選ぶカップルが増えていることが報告されています。

また、新生活の準備も「新品にこだわらず最低限をそろえる」「家電や家具をレンタル・中古品で済ませる」「引越し先や住居費を先に検討する」など、無駄のないスタートを選ぶことでコストを抑えることが可能です。

さらに、親・親族からの援助を受けるカップルも多く、援助があった人の割合は全国で約74.％と高い数値が出ています。つまり、貯金ゼロの状態でも、結婚のかたちを見直し、無理せず進めることで、現実的な結婚は十分可能です。



まとめ

2024年の最新調査では、「挙式～披露宴を含む結婚式費用の平均は約343.9万円」「結婚から新婚旅行・新生活まで含めた総額は約454.3万円」となっています。

ただし、この金額はあくまでも“平均”であり、費用は「どこにお金をかけるか」「どんなスタイルで結婚するか」によって大きく変わります。最近では、豪華な披露宴だけが結婚式ではなく、少人数や二部制、費用を抑えたウェディングなどの式を選ぶ人が増えています。

貯金があまりない人、これから貯めようという人は、まず「希望」「優先順位」「予算の上限」をパートナーと話し合うことが第一歩です。

そのうえで、費用を抑えられるスタイルや、援助の可能性、準備の段階的な分割などを検討すれば、無理なく結婚へ向けた準備を進めることができます。最新データを参考に、自分たちにとって無理のない、納得できる結婚スタイルを見つけてみてください。



出典

株式会社リクルート ゼクシィ結婚トレンド調査 2024 首都圏版

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー