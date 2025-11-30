『ハリー・ポッターと秘密の部屋』（2002）に登場した、ホグワーツ魔法魔術学校の女子トイレに取り憑いている幽霊、通称「嘆きのマートル」を演じたのは、英国出身の女優シャーリー・ヘンダーソン。実は彼女が14歳のマートル役を担当した当時、実年齢は37歳だったのだ。その戸惑いを、ヘンダーソンは英で振り返っている。

「オーディションの話が来た時は、ハリー・ポッターが誰なのかも知りませんでした」と言うヘンダーソン。「一緒にいた姉が本を読んでいたんです。それでも、自分が14歳の少女を演じられるかはわかりませんでした。当時、私は30代でしたから」。

うまくいくかわからなかったが、キャスティング・ディレクターから「やってみて。年齢のことは言わないで」と言われたそう。オーディション当日は、白いシャツに黒いスカート、ポニーテールの女子高生姿で参加した。自分でも「こんなの馬鹿げている」と思いつつ。

オーディションでは精一杯努め、「うめき声」も披露してみた。しかし、オーディション後は数ヶ月音沙汰が無かったそう。ヘンダーソンが諦めていると、もう一度会いたいと連絡があり、そして役を与えられたのだそうだ。

「マートルは若者の身体に宿った老人。彼女は亡霊だから、どこか霞んだところがあるんです」とヘンダーソンは語っている。「私の顔をクローズアップで見るわけでもないから、それで大丈夫だったんです」。

ちなみにヘンダーソンは『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）で、ドロイド修理屋を営む小さな種族のバブ・フリックの愛らしい声も演じている。、バブ・フリックは辛い失恋を経験しており、時々かつての恋人を思い出しては放心しているらしい。『ブリジッド・ジョーンズの日記』では、恋愛でいつも泣かされる親友役を演じた。どこか物悲しい役を演じる機会が多いのだ。

