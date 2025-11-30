「耐えられない」Billlie・ツキ、胸元ゆったりドレスで“大人の色香”漂う美スタイル披露【PHOTO】

ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、色っぽい姿を披露した。

【写真】そんな見せて大丈夫？ツキの“胸元開き”衣装

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、レザーと紐でアレンジされた黒のワンピース姿で自撮りをするツキの姿が収められている。体のラインが浮かぶドレスからは、美しい曲線とボリューム感があらわになり、視線を奪った。

また、濡れたように艶めく肌とリップ、アンニュイなまなざしが色気を放ち、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「ほんま美しいなあ」「耐えられない」「ビジュが良すぎる」「致命的だ…」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは11月25日（現地時間）、スペイン・バルセロナで開催された「Korea Spotlight 2025」に出演した。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。