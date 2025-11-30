SNSが上手すぎる40歳俳優から目が離せない。東京＆北日本の2拠点生活が育む“余裕の振る舞い”とは
11月17日、松山ケンイチが公式X上で「【誰も傷つけない悪口選手権】」というタイトルのポストでユニークな呼びかけをしたことが、大きな話題になっている。X内には本日のニュース一覧にも表示され、当然ネットニュースにもなった。
Xを含め、松山ケンイチは各種SNSをフレキシブルに使い分ける。そこでは誰もがほっこりするような複数のキャラクターを設定して、気さくに振る舞う。そしてそのキャラはそれぞれまったくブレないのだ。
連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合、2024年）で松山が演じた判事役もまたブレないキャラが最大の魅力だった。男性俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン研究家”加賀谷健が、SNSも演技もブレない松山ケンイチを解説する。
◆気さくなジューシー“トマト人間”として
2024年の松山ケンイチの公式Instagram画面をスクロールしていると、何だかやけにあざやかな赤色が目にとまる。その赤色の正体……。2024年8月13日投稿の動画を見てみる。松山が開口一番に言う。「トマト」。赤色の正体はトマトだった。しかも体現止めで強調している。
どうやらトマトが植えられたビニールハウスにいるらしい松山がさらに続ける。「今日は葉っぱがすごいことになってるんで、葉かきしたいなと思ってます」。とある農家から送られてきたトマトジュースの味わいに感動したことがきっかけで、松山は自ら農作業を始めた経緯がある。主にInstagramで画像や動画を投稿しながら、トマトの栽培から収穫までをリポートしている。
動画では「葉かき」と説明しながら、「でもちょっと下のほうが赤くなってきてて、ちょっと食べたいんですよね」と言って松山のアップがインカメで写り、完熟した縦長トマトを口に放り込む。
咀嚼音とともに口いっぱいに広がるジューシーな味わいが伝わってくる。あまりの旨さに松山は目を丸くするのだが、日本を代表する俳優が、SNS上では気さくなジューシー“トマト人間”として振る舞うキャラ立ちが素晴らしい。
◆朝ドラ『虎に翼』でもキャラがブレない
こうしたトマト人間キャラを確立する松山はとても伸びやかだ。それは2019年から東京と北日本で二拠点生活をするようになった、暮らしのスタイルから得た心の余裕から生まれるものだろうか？トマトの味わいに感動したことが高じて、撮影現場でも自作トマトジュースを振る舞っているらしい。
近年の重要な俳優仕事でも固有のキャラクター性を堅持する名演があった。伊藤沙莉主演の朝の連続テレビ小説『虎に翼』で演じた、孤高の判事・桂場等一郎役だ。司法の独立を信念として、最高裁判所第5代長官にまでなった人物。いつでも口元をへの字に結んで厳めしい表情を崩さない。
厳粛な態度とその佇まいは、書類などをそろりと移動させる手元の動作にまで行き渡る（その微動をつぶさにフォローしてすくい取るカメラワーク！）。
一方で、足繁く通う甘味処・竹もとであんこ団子を食べるときだけは、一人満足気で口元をハの字に緩ませる。伊藤演じる主人公・佐田寅子を除いて、第1回から最終回までキャラが全くブレずに、レギュラー出演を続けた役でもあった。
◆各種SNSをフレキシブルに使い分け
『虎に翼』放送後、まだ本編を見ていなかったという松山はX上で感想ポストを投稿し始めた。
たとえば、桂場はさつまいもの皮や桜の花びらなど、一貫して顔に付着物がある役柄でもあったのだが、松山は自ら演じた役に対して「花びらついてんだよ」とセルフ突っ込み（2024年10月11日ポスト）。放送後のお楽しみポストにはほっこりしたものだ。
松山にとって相当な当たり役になった判事役。その名演の功績を呼び水として、2026年1月からは主演ドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）が放送予定で、同じNHKドラマ作品で判事（補）役を再演する。
